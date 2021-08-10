Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
802 новости
Лионель Месси может продолжить играть за "Барселону". Переговоры между сторонами продолжаются до сих пор, и, как отмечают СМИ, футбольный клуб сделал спортсмену "последнее предложение".
Официальных комментариев на эту тему не было.
Напомним, Месси объявил об уходе из "Барселоны" после того, как они не смогли подписать совместный контракт о продлении сотрудничесва. Предполагалось, что футболист перейдет во францкзский "Пари Сен-Жермене", однако пока окончательного решения не принято, указывает телеканал "360".
Хозяин Белого дома стремится все сделать для того, чтобы Москва не оказалась "навсегда в объятиях" Пекина
Белоруссии нужно чем-то восполнить дыру, которая образовалась из-за отказа МФВ дать кредит