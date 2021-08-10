Месси может остаться в ФК "Барселона" - СМИ

Футболисту сделали "последнее предложение"

Лионель Месси может продолжить играть за "Барселону". Переговоры между сторонами продолжаются до сих пор, и, как отмечают СМИ, футбольный клуб сделал спортсмену "последнее предложение". 

Официальных комментариев на эту тему не было. 

Напомним, Месси объявил об уходе из "Барселоны" после того, как они не смогли подписать совместный контракт о продлении сотрудничесва. Предполагалось, что футболист перейдет во францкзский "Пари Сен-Жермене", однако пока окончательного решения не принято, указывает телеканал "360"

Источник: La Porteria ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость294295
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Месси-это барса.Нет смысла что-то менять. Живи в Барсе.
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