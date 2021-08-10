Ведущий шоу предложил унизить спортсменов, сняв с них форму и выдав нелепую одежду

Известный телеведущий, комик Джон Оливер заявил, что наложенных на российскую национальную сборную санкционных мер оказалось явно недостаточно, так как РФ, по его словам, не осознала в полной мере причин наложенных ограничений.

Оливер заявил, что ОКР смог "выйти сухим из воды", лишенный возможности представлять спортсменов с государственным флагом и выступать с российским гимном. В эфире сатирического шоу Last Week Tonight Оливер заявил, что наказание за скандал с допингом "не зашло слишком далеко", а МОК ввел слишком мягкие меры.

Ведущий также полагает, что на Олимпиаде 2018 года Россия, выступавшая под OAR, демонстрировала куда более "нейтральный флаг". А в Токио атлетам из РФ разрешили выступать не только с формой, напоминающей триколор, но и стоять на награждении под музыку Чайковского.

"Что может быть еще более русским? Кроме рыдающего старика, поедающего картошку?" – возмущается Оливер.

По словам британца, ни форму, ни флаг РФ нельзя назвать нейтральными, и никакого наказания "вовсе не было".

"Давайте извлечем из этого урок, чтобы в следующий раз нарядить участников запрещенных стран вместо костюмов с флагами в толстовку со Шреком, шляпки в форме омаров и тапочками, на которых будут изображены эмодзи-экскременты", – предложил сатирик.

Заявление ОКР о том, что многие недовольны победами РФ, последовавшее после слов американского пловца о "не очень чистой истории", Оливер назвал "агрессивным".

Ранее немецкие СМИ оценили выступление россиян на токийских Олимпийских играх.