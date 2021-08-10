В Великобритании придумали новое наказание для российских олимпийцев

В Великобритании придумали новое наказание для российских олимпийцев
Фото: Michael Kappeler/ dpa/ www.globallookpress.com
Ведущий шоу предложил унизить спортсменов, сняв с них форму и выдав нелепую одежду

Известный телеведущий, комик Джон Оливер заявил, что наложенных на российскую национальную сборную санкционных мер оказалось явно недостаточно, так как РФ, по его словам, не осознала в полной мере причин наложенных ограничений.

Оливер заявил, что ОКР смог "выйти сухим из воды", лишенный возможности представлять спортсменов с государственным флагом и выступать с российским гимном. В эфире сатирического шоу Last Week Tonight Оливер заявил, что наказание за скандал с допингом "не зашло слишком далеко", а МОК ввел слишком мягкие меры.

Ведущий также полагает, что на Олимпиаде 2018 года Россия, выступавшая под OAR, демонстрировала куда более "нейтральный флаг". А в Токио атлетам из РФ разрешили выступать не только с формой, напоминающей триколор, но и стоять на награждении под музыку Чайковского.

"Что может быть еще более русским? Кроме рыдающего старика, поедающего картошку?" – возмущается Оливер.

По словам британца, ни форму, ни флаг РФ нельзя назвать нейтральными, и никакого наказания "вовсе не было".

"Давайте извлечем из этого урок, чтобы в следующий раз нарядить участников запрещенных стран вместо костюмов с флагами в толстовку со Шреком, шляпки в форме омаров и тапочками, на которых будут изображены эмодзи-экскременты", – предложил сатирик.

Заявление ОКР о том, что многие недовольны победами РФ, последовавшее после слов американского пловца о "не очень чистой истории", Оливер назвал "агрессивным".

Ранее немецкие СМИ оценили выступление россиян на токийских Олимпийских играх.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость287859
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И после этого, либралы мне будут впаривать что именно в России пропаганда. Лицемеры....
Гость287859
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Может сработать. Причём как с бумерангом. Если серьёзно взяться за сборную Британии, то думаю много чего интересного (терапевтически разрешённого) можно найти. Как и у пиндосов. Молчали бы. Как я понял, россия должна осознать своё место (низжее по их мнению) в мире и занимать только это место во всех сферах, в том числе и олимпиаде. Козлы. У же на раз получали по шапке за свою манию величия, и опять раскручивают маховик.
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