Россиянка упустила призовой гонорар, который полагается за медаль высшей пробы

Олимпийские игры уже завершены, а российские атлеты, прибывшие "золотым рейсом" в Москву, разъехались по домам. Однако медалистам еще выдадут премии за спортивные достижения. Они состоят из призовой части, которые формируются из федеральных выплат, региональной, а также сертификатов спортогранизаций и структур.

Сама федеральная премия составляет 4 миллиона рублей за золото, 2,5 и 1,7 – за серебро и бронзу соответственно. Таким образом, выступившая в многоборье гимнастка Дина Аверина может рассчитывать на 2,5 миллиона рублей. У ее соперницы Линой Ашрам, взявшей золото в финальном выступлении, премия будет куда солиднее – в переводе с шекелей награда составит примерно 22,5 миллиона рублей. Федеральные выплаты выплачивает Министерство спорта РФ.

Но есть и дополнительные бонусы: на международном уровне олимпийцы представляют страну, а на российском – регионы. Субъекты тоже выделяют премии для олимпийцев. Лидирует в этом списке Петербург – городские власти платят спортсменам по 5 миллионов рублей за золото, столица – на миллион меньше.

Существуют и премии от ведомств, в которых служат олимпийцы. К примеру, гимнаст Никита Нагорный является офицером Росгвардии. А ряд федераций в спортивной сфере тоже стимулирует своих подопечных выплатами – руководство Федерации гандбола России пообещало сборной еще больше премиальных, чем само государство.

Неизвестно, подарят ли олимпийцам на этот раз машины. Когда-то за высшую пробу вручали ключи от "Мерседеса", передает телеканал "360".