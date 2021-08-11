Употребление запрещенных препаратов не вызывает сомнений, заявил журналист

Известный украинский телеведущий, блогер и журналист Дмитрий Гордон назвал причину неоднозначного отношения к российским спортсменам со стороны Международного олимпийского комитета. По словам ведущего, об употреблении запрещенных препаратов атлетами из РФ осведомлен "весь мир".

Гордон подчеркнул, что привык "быть профессионалом", однако не может детально прокомментировать итоги выступления спортсменок в художественной гимнастике. Тем не менее, употребление мельдония в российской сборной, уверен Гордон – факт медицинский. Из-за этого национальная команда РФ и государство в целом удостоились негативного отношения.

Гордон также заявил, что похожая ситуация наблюдалась во время выступления фигуристов Родниной и Зайцева – по словам ведущего, причиной стало введение советских войск в Афганистан в 1979 году после просьбы местного правительства через посла СССР в Кабуле.

"Все понимали, что СССР – агрессор, который вошел в Афганистан. И здесь, все понимают, что русские употребляли допинг", – заявил Гордон.

Само выступление пары Роднина-Зайцев с оборванным в начале произвольной программы звуком прошло не после ввода войск в Афганистан, а еще в 1973 году в Братиславе, вопреки словам профессионала. Фигуристы по указанию тренера продолжили выступать, несмотря на воцарившуюся тишину. Позднее ходили версии о том, что таковой была месть чешского сотрудника, намеренно устроившего замыкание в радиорубке за Пражскую весну 1968 года. Однако пара уверенно взяла золото, несмотря на отключенный звук.

Известный телеведущий, комик Джон Оливер недавно заявил, что наложенных на российскую сборную санкционных мер оказалось явно недостаточно, так как РФ, по его словам, не осознала в полной мере причин введенных ограничений.