Кандидатуру предложила Ирина Винер

Ирина Винер-Усманова намекнула на кандидатуру нового российской сборной по художественной гимнастике. Она порекомендовала свою бывшую спортсменку Алину Кабаеву. Об этом тренер заявила в интервью для РИА "Новости".

Винер отметила, что мечтает снова видеть чемпионку в этом виде спорта. Ирина Александровна была огорчена решением Кабаевой в 2007 году прекратить выступать, несмотря на слухи о ее подготовке к Олимпиаде в Пекине. Сейчас же тренеру не важно, в каком качестве спортсменка вернется обратно – она будет рада, даже если Алина займет главный пост в российской сборной по художественной гимнастике.

"Мечтаю, чтобы она вернулась – как консультант, как тренер, как кто-нибудь. Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку", – заявила она.

Напомним, Алина Кабаева дважды завоевывала титул чемпионки мира, пять раз – чемпионки Европы. Абсолютной чемпионкой России спортсменка становилась шесть раз. На Олимпийских играх она принесла российской сборной золото в многоборье в 2004 году в Афинах.

Недавно гимнастка впервые за долгое время дала интервью. Кабаева высказалась по поводу инцидента с российскими гимнастками на Олимпиаде в Токио. Она уверена, что наших спортсменок засудили.