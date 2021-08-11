У российской сборной по гимнастике может появиться новый тренер

У российской сборной по гимнастике может появиться новый тренер
Ирина Винер. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Кандидатуру предложила Ирина Винер

Ирина Винер-Усманова намекнула на кандидатуру нового российской сборной по художественной гимнастике. Она порекомендовала свою бывшую спортсменку Алину Кабаеву. Об этом тренер заявила в интервью для РИА "Новости". 

Винер отметила, что мечтает снова видеть чемпионку в этом виде спорта. Ирина Александровна была огорчена решением Кабаевой в 2007 году прекратить выступать, несмотря на слухи о ее подготовке к Олимпиаде в Пекине. Сейчас же тренеру не важно, в каком качестве спортсменка вернется обратно – она будет рада, даже если Алина займет главный пост в российской сборной по художественной гимнастике.

"Мечтаю, чтобы она вернулась – как консультант, как тренер, как кто-нибудь. Хочется видеть ангельскую голливудскую улыбку", – заявила она.

Напомним, Алина Кабаева дважды завоевывала титул чемпионки мира, пять раз – чемпионки Европы. Абсолютной чемпионкой России спортсменка становилась шесть раз. На Олимпийских играх она принесла российской сборной золото в многоборье в 2004 году в Афинах.

Недавно гимнастка впервые за долгое время дала интервью. Кабаева высказалась по поводу инцидента с российскими гимнастками на Олимпиаде в Токио. Она уверена, что наших спортсменок засудили.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость290164
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Гость..))))
А ты, видать, путеноид или путинист, определись.
он путираст
Гость..))))
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ВВМ
Быдло, не надо оскорблять женщину. И Путина приплетать сюда не надо.
А ты, видать, путеноид или путинист, определись.
Гость287110
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Гость505
А как Кабаева из бункера тренировать собирается?
она в Лондоне живет. купила себе ролс-ройс не так давно эксклюзивный.
наверное в кредит :))
Гость505
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А как Кабаева из бункера тренировать собирается?
ВВМ
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Быдло, не надо оскорблять женщину. И Путина приплетать сюда не надо.
Гость294938
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Гость287110
Эту толстую свинью, наложницу путина чтоли ?
откуда знаешь?
Гость287110
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Эту толстую свинью, наложницу путина чтоли ?
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