ОКР "набросился на судей" после финала по многоборью, утверждает источник

Израильский ресурс Israel Hayom посвятил одну из публикаций претензиям Олимпийского комитета России к оценкам судей, выставленных во время финала по многоборью на Токио-2020. В заголовке к материалу используется выражение, которое можно перевести как "ноющие неудачники".

Как пишут журналисты, ОКР "набросился на судей" после того, как Линой Ашрам взяла первое место и обошла трехкратную чемпионку мира Дину Аверину.

Комитет уверен, что судьи выставили несправедливую оценку, отдав предпочтение Линой, уронившей ленту. А глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отметила, что соперница была достойной, однако в остальном критерии судейского состава вызывают сомнения – израильская спортсменка получила такие же баллы, как на отборочных, где у нее обошлось без потери ленты.

"Полная слез Аверина также пожаловалась, что не выиграла золотую медаль. Победа Ашрам представляет собой первый случай, когда российская художественная гимнастка не смогла выиграть соревнование после Олимпийских игр в Атланте в 1996 году. Они выиграли золото на 12 из последних 14 чемпионатов мира", – отмечает израильское издание.

Ашрам взяла награду высшей пробы в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. Аверина осталась на втором месте с результатом в 107,650. По словам Винер-Усмановой, российская сборная столкнулась с несправедливым судейством, целью которого было лишить гимнасток из РФ многолетнего доминирования на Олимпиаде.

Ранее украинский ведущий Дмитрий Гордон заявил, что о применении допинга в национальной сборной РФ "знает весь мир".