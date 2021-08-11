"Ноющие неудачники": в Израиле поиздевались над российскими спортсменками

"Ноющие неудачники": в Израиле поиздевались над российскими спортсменками
Фото: Kohei, MARUYAMA/ AFLO/ www.globallookpress.com
ОКР "набросился на судей" после финала по многоборью, утверждает источник

Израильский ресурс Israel Hayom посвятил одну из публикаций претензиям Олимпийского комитета России к оценкам судей, выставленных во время финала по многоборью на Токио-2020. В заголовке к материалу используется выражение, которое можно перевести как "ноющие неудачники".

Как пишут журналисты, ОКР "набросился на судей" после того, как Линой Ашрам взяла первое место и обошла трехкратную чемпионку мира Дину Аверину. 

Комитет уверен, что судьи выставили несправедливую оценку, отдав предпочтение Линой, уронившей ленту. А глава Всероссийской  федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отметила, что соперница была достойной, однако в остальном  критерии судейского состава вызывают сомнения – израильская спортсменка получила такие же баллы, как на отборочных, где у нее обошлось без потери ленты.

"Полная слез Аверина также пожаловалась, что не выиграла золотую медаль. Победа Ашрам представляет собой первый случай, когда российская художественная гимнастка не смогла выиграть соревнование после Олимпийских игр в Атланте в 1996 году. Они выиграли золото на 12 из последних 14 чемпионатов мира", – отмечает израильское издание.

Ашрам взяла награду высшей пробы в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. Аверина осталась на втором месте с результатом в 107,650. По словам Винер-Усмановой, российская сборная столкнулась с несправедливым судейством, целью которого было лишить гимнасток из РФ многолетнего доминирования на Олимпиаде.

Ранее украинский ведущий Дмитрий Гордон заявил, что о применении допинга в национальной сборной РФ "знает весь мир".

Источник: Israel Hayom ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость505
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Гость287110
Олимпиада показала, что россия обосралась еще в одной важной области - худ. гимнастика.
нечего пенять на судей, победа Ашрам заслужена и она достойна ее.
программа российских спортсменок была откровенно слабой - потому и не золото.
все четко, и не надо приплетать политику.
И да, русские обкакаются, как говорил Дзюба, ещё больше на ОИ-2022 вы хоккее, когда в 1/4 не выйдут, имея состав сплошь из НХЛовцев. И это благодаря Третьяку и пр. закостеневшим старцам в федерации хоккея, которые думают, что идеями 70-<цензура> можно сегодня с учётом нынешних скоростей выигрывать
Гость505
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Гость286303
Жиды <цензура>!
А русские, особенно поддерживающие ЕР, - хамы высокомерные
Гость505
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Гость289582
Неудачница как раз Ашрам (хотя она просто заложница ситуации), потому что даже человеку, далекому от художественной гимнастики все преденльно ясно!!!
Нормальному человеку после просмотра протоколов оценок ясно, что Линой победила заслуженно, а вот русским, причём не всем, а высокомерным с манией величия и пафосом, которые вообще не привыкли что-то читать, анализировать и думать в принципе, кажется, что Дину засудили. А аргумента то у этих русских нет, кроме того, что "Ды мы Россия, да мы Великие, да нам за наше величия сразу без соревнований должны золотые медали давать..."
Гость290164
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Гость505
Упрощённая программа Дины - логичный шаг, <цензура> у Дины травма спины, а вот у Арины всё в порядке со здоровьем и физикой было. Если бы тренеры грамотно работали, зная особенности системы оценивания, введённые в 2017-м (как оно выясняется и Винер была причастна к этим изменениям, в частности к системе оценивания при падении элемента - хотела минимизировать баллов потери для своих учениц в случае, если спортсменка уронила элемент), для Арины сделали бы сложную программу с соответствующим набором акробатических элементов, большим чем у Линой
вот. наконец то здравое суждение. совершенно верно - провал россии в худ. гимнастике это провал тренера Винер.
судьи отработали как надо, их судейство вроде как не вызвало нареканий.
Гость287859
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Гость505
Читаем правила внимательно, а точнее изменения в систему оценивания, введённые с 2017-м - чётко и конкретно прописывается, сколько снимается за то, что спортсменка уронила элемент (лента, обруч, мяч, булава).
Если безо всяких лишних шагов - 0,5 балла снимается
Если подобрала, использовав 1-2 шага дополнительные - 0,7 баллов снимается
Если подобрала за 3 и более шагов или вовсе замена элемента (как у Арины) - 1 балл снимается.
У Линой сняли как раз 0,7 баллов. Есть видео выступления, и она как раз за 1-2 шага подняла ленту.
В том то и дело - сняли или нет. Об этом должен сказать разбор судейства. А если сняли, то тогда нужно чётко понимать за что у нашей существенно ниже балы. Чтобы было понятно что нужно исправлять в технике. Хотя у нашей всё было чисто сделано. Вот для всего этого разбор и нужен.
игорь
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Гость505
Читаем правила внимательно, а точнее изменения в систему оценивания, введённые с 2017-м - чётко и конкретно прописывается, сколько снимается за то, что спортсменка уронила элемент (лента, обруч, мяч, булава).
Если безо всяких лишних шагов - 0,5 балла снимается
Если подобрала, использовав 1-2 шага дополнительные - 0,7 баллов снимается
Если подобрала за 3 и более шагов или вовсе замена элемента (как у Арины) - 1 балл снимается.
У Линой сняли как раз 0,7 баллов. Есть видео выступления, и она как раз за 1-2 шага подняла ленту.
НОЛЬ
игорь
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Гость505
Читаем правила внимательно, а точнее изменения в систему оценивания, введённые с 2017-м - чётко и конкретно прописывается, сколько снимается за то, что спортсменка уронила элемент (лента, обруч, мяч, булава).
Если безо всяких лишних шагов - 0,5 балла снимается
Если подобрала, использовав 1-2 шага дополнительные - 0,7 баллов снимается
Если подобрала за 3 и более шагов или вовсе замена элемента (как у Арины) - 1 балл снимается.
У Линой сняли как раз 0,7 баллов. Есть видео выступления, и она как раз за 1-2 шага подняла ленту.
а почему НЕ СНЯТЬ 0, 0001 балл?
еще раз ГОВОРЮ ПРЯМО и без обиняков
Чемпион НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УРОНИВШИ предмет соревнования))
снимай что хочешь и как - ЕЕ просто ПОСТАВИЛИ в назидание ТОЙ кто ничего НЕ УРОНИЛА))
но Слепым еще раз ГОВОРЮ - тема СПОРТА для БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ НИЧТОЖНА
ее нет
потому что всем НАкакать кто там и что делает - спорт людям не нужен вообще
хоть миллион раз выиграй - другим это по барабану
спортсмены ТУНЕЯДЦЫ по сути - НЕ РАБОТАЮТ а ИГРАЮТ)
пусть они играют после работы без БАБЛА И МЕДАЛЕК если им нравится так ИГРАТЬ
а сколько будут играть без медалек и бабла Те спортсмены то
Гость505
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Гость287110
Олимпиада показала, что россия обосралась еще в одной важной области - худ. гимнастика.
нечего пенять на судей, победа Ашрам заслужена и она достойна ее.
программа российских спортсменок была откровенно слабой - потому и не золото.
все четко, и не надо приплетать политику.
А для Дины оставили бы то, что есть + 1-2 акробатических элемента, которые она может с учётом спины своей выполнить, причём так, чтобы сложность программы была примерно на уровне сложности Линой.
Гость287859
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В подобных спорных ситуациях. Особенно с серьёзными ошибками и малой разницей в баллах, требуется детальный разбор судейства. Что в общем наши и запросили. Это нужно не для того чтобы забрать медаль, а чтобы бы для всех было понятно за что и почему ставились те или иные балы. Это нужно обоим участницами. Всё остальное пустой трёп. Обе спортсменки старались.
Гость505
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Гость287110
Олимпиада показала, что россия обосралась еще в одной важной области - худ. гимнастика.
нечего пенять на судей, победа Ашрам заслужена и она достойна ее.
программа российских спортсменок была откровенно слабой - потому и не золото.
все четко, и не надо приплетать политику.
Упрощённая программа Дины - логичный шаг, <цензура> у Дины травма спины, а вот у Арины всё в порядке со здоровьем и физикой было. Если бы тренеры грамотно работали, зная особенности системы оценивания, введённые в 2017-м (как оно выясняется и Винер была причастна к этим изменениям, в частности к системе оценивания при падении элемента - хотела минимизировать баллов потери для своих учениц в случае, если спортсменка уронила элемент), для Арины сделали бы сложную программу с соответствующим набором акробатических элементов, большим чем у Линой
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