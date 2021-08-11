Российской гимнастке припомнили случаи с потерей предмета

Латвийская судья международного уровня Татьяна Никитина высказалась о победе израильской гимнастки Линой Ашрам над россиянкой Диной Авериной. Ее удивляет тот факт, что после выступления спортсменок в Сети разгорелся настоящий скандал.

Напомним, многие пришли к выводу, что Аверину попросту засудили. Дело в том, что Линой уронила свой предмет, но при этом заняла первое место. А Дина, как твердит общественность, выступила без серьезных ошибок.

Никитина заявила, что говорить о недобросовестной работе судей на Олимпиаде нельзя. Ведь, просто посмотрев выступление, очень сложно определить, кто был более техничен.

Судья объяснила, что оценка номера в гимнастике складывается из четырех компонентов. Сложность состоит из двух элементов, исполнение – из артистизма и техники.

"Поэтому не просчитав все надбавки, ни о чем судить нельзя. Эмоции здесь не помогут – надо считать", – отметила Никитина.

Татьяна вспомнила, что Дина и ее сестра Арина не раз выигрывали соревнования с потерей предмета. При этом на данную ошибку никто практически не обращал внимания, так как сложность выступления была очень высокой.

Женщина выразила мнение, что в случае с Ашрам ставка была сделана как раз на сложность, а не на чистоту номера. И подсчеты тренерского штаба израильтянки оказались верными. Именно благодаря тому, что выступление Линой было невероятно техничным, судьи на Олимпийских Играх не стали сильно акцентировать внимание на такой мелочи, как потеря предмета.

Ранее стало известно о том, что в Израиле поиздевались над российскими спортсменками после поражения на Олимпиаде.