Наши именитые легкоатлеты не могут попасть на "Бриллиантовую лигу" в Юджин

Американские власти не оформляют визу олимпийской чемпионке Токио в прыжках в высоту Марии Ласицкене и серебряной медалистке Игр-2020 в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой. Таким образом, Вашингтон срывает участие российских именитых легкоатлеток в этапе "Бриллиантовой лиги". Об этом сообщила телеведущая и генпродюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.

Она отметила, что до начала соревнований осталось девять дней, а проблема все еще не решена. По ее мнению, подобное поведение руководства Штатов лишний раз доказывает, что давление на наших атлетов продолжится, и что "западные партнеры" для этого будут использовать любые инструменты.

"Либо американцы должны вернуться к соблюдению прав всех спортсменов, либо не должны проводить крупные международные соревнования на своей территории. Ведь такое поведение иначе как произволом назвать нельзя", – заявила Канделаки.

Телеведущая напомнила, что только что завершившихся токийских Играх в прыжках с шестом первое место заняла как раз американка Кэти Наджотт. Поэтому отсутствие русских легкоатлеток на "Бриллиантовой лиге" означает, что у спортсменов из США просто не будет главных конкурентов на медали, пишет "ЦарьГрад".

Ранее сегодня олимпийская чемпионка Ласицкене в своем "Инстаграм" обратилась к Министерству спорта России, МИД страны, официальному представителю дипведомства Марии Захаровой и ОКР. Атлетка обратила внимание на проблему в получении визы США, которая необходима россиянке для въезда в страну, где 21 августа пройдет этап "Бриллиантовой лиги". Причем в первый раз о таких трудностях Ласицкене рассказала еще 7 августа.

Позже тренер чемпионки Геннадий Габрилян сообщил РИА "Новости", чтоамериканский экипировщик заинтересован в оказании помощи россиянке. Компания попробует сделать визу Ласицкене через консульство, поскольку сейчас другого варианта попросту нет остается, подчеркнул Габрилян.

Напомним, посольство США из-за российских ответных мер на санкции со стороны Вашингтона объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок с 12 мая.

