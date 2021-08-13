Допинг-проба участвующего на Олимпиаде российского спортсмена дала положительный результат

Анализи взяли у него во время подготовки к соревнованиям

Российский триатлонист Игорь Полянский подозревается в употреблении допинга. Анализ на эритропоэтин у спортсмена оказался положительным. Об этом сообщили в Международной федерации триатлона.

Пробу взяли у него во время время подготовки к Олиимпиаде российской сборной во Владивостоке 21 июля, сообщает телеканал "360". МФТ стало известно об этом 5 августа.

Полянский может запросить анализ пробы "Б" и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде, пишет RT. Во время Олимпийских игр он занял 43-е место в триатлоне.

Источник: Международная федерация триатлона ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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