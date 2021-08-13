Спортсменка заверила, что никакого негатива со стороны противников не было

Золотой призер Олимпиады по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, какие отношения у российских спортсменок сложились с представителями других стран.

В интервью RT Шишкина призналась, что не раз слышала разговоры соперников о несправедливости по отношению к РФ. Иностранные спортсмены попросту не понимали, почему россиян лишили возможности выступать под флагом и гимном своей страны.

"Никаких косых взглядов не ощущали тем более. В синхронном плавании сложилась дружная семья", – заявила олимпийская чемпионка.

Иностранцы охотно поддерживали представителей России. По словам Аллы, особенно теплые отношения у команды сложились с синхронистками из Украины. За время, проведенное в Токио, девушки очень сдружились.

По завершении соревнований спортсменки из РФ и Незалежной спокойно обнимали друг друга и засыпали поздравлениями.

Шишкина вспомнила, как периодически к российским синхронисткам подходили иностранцы и интересовались, за какую страну те выступают. Когда они в ответ слышали "Russian Olympic Committee" (Олимпийский комитет России – прим. ред.), то отвечали: "O, Russia? OK!" ("О, Россия? Хорошо" – перевод с англ.).

По мнению Аллы, Олимпийские Игры – это мероприятие, на котором стираются границы между представителями различных стран. Такие отношения превращают спортсменов в одну большую семью.

Ранее стало известно о том, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих оправдалась за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Высказывание спортсменки назвали позором Незалежной, так как посчитали, что девушку заставили поменять свое мнение о России.