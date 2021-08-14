Тимановская пожалела о своем поступке после скандала на Олимпиаде-2020

Тимановская пожалела о своем поступке после скандала на Олимпиаде-2020
Anke Waelischmiller/Sven Simon/www.globallookpress.com
Спортсменка считает, что позволила себе лишние эмоции

24-летняя белорусская спортсменка, получившая убежище в Польше после ссоры с тренерским штабом на Олимпиаде и вызванным скандалом, поделилась своими мыслями в интервью для немецкой еженедельной газеты Zeit. Теперь легкоатлетка считает, что ее выбор, возможно, был неправильным.

Спортсменка до сих пор не может полностью понять суть произошедшего – вполне возможно, считает она, что не стоило столь эмоционально позволять себе критиковать руководство в социальных сетях.

"Не могу до сих пор понять. Но моя дисквалификация, мой вынужденный отъезд, негатив на гостелевидении – в чем был смысл этого? Без всего этого международный скандал, вероятно, никогда бы и не вспыхнул. Но он показывает, что происходит с людьми в Белоруссии, которые имеют собственное мнение", – высказалась бегунья. 

Девушка призналась, что решила не возвращаться домой после звонка бабушки – та призвала ее не приезжать, заявив, что в Белоруссии внучку ждет или двухнедельный арест, или психиатрическая клиника.

Кристина рассказала, что сначала связалась с Фондом спортивной солидарности (БССФ). Те хотели отправить на помощь ей группу из своей диаспоры в аэропорт, но было поздно.

"Мне посоветовали обратиться в полицию. В аэропорту возле стойки регистрации стоял полицейский. Вместо того, чтобы зарегистрироваться, я пошла прямо в его сторону. Перевела с телефона ему, что меня хотят вывезти из страны против моей воли. Отвели к охране, допросили, отвезли в гостиницу, а на следующий день я уже была в посольстве Польши", – рассказала спринтер.

Ранее сообщалось, что Тимановскую будет спонсировать польский нефтяной концерн PKN ORLEN.

Источник: Zeit ✓ Надежный источник
Егор Малков

Ответить:

Гость290364
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Не надо было корчить из себя супер свободную и важную персону, а делать что говорят. Детский сад какой-то
Гость296716
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Лукашенко границы закрыл - бежать надо было в любом случае
Гость295031
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ГостьТрынсь
психологу ей не мешало бы показаться в любом случает.
Психиатру.
ГостьТрынсь
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психологу ей не мешало бы показаться в любом случает.
Добрый Человек
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