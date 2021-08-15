Педагог отметила, что последние несколько лет у соперников не было крупных побед

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась о недавнем заявлении тренера израильской гимнастки Линой Ашрам Айелет Зуссман, обвинившей российскую сборную в неумении достойно принимать проигрыш. Последняя также пожаловалась на то, что после победы представительницы Израиля в личном многоборье никто из ОКР не стал ее поздравлять.

Винер-Усманова заявила, что российские гимнастки не привыкли к проигрышу, который преследовал Израиль пять лет. Сама Ашрам не может похвастаться обилием трофеев: до Олимпиады-2020 у нее не было ни одного золота в мировых первенствах – лишь в Израиле и на чемпионате Европы 2020 года, где, кстати, не было россиянок.

"В нашем присутствии – никогда. В многоборье, в олимпийской дисциплине, у нее никогда не было успеха над Авериными", – заявила тренер.

По словам Винер-Усмановой, допущенная Линой ошибка недопустима для награды высшей пробы. Однако в этой ситуации детей винить не в чем – как говорит тренер российской сборной, "виноваты взрослые". При этом из Авериной сделали "страдалицу". Правда, упущенное золото не обернулось падением зрительских симпатий – после номера японские волонтеры принялись ей скандировать "спасибо".

"В конце соревновались уже не гимнастки, а судьи. И это недопустимо. Будем обращаться в МОК, но это уже вторая половина истории, которая касается не меня", – высказалась педагог.

Ранее латвийская судья Татьяна Никитина заявила, что судьи во время выставления оценок по личному многоборью в Токио сделали акцент на невероятном уровне техничного исполнения Ашрам.