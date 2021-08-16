В Минспорта назвали причину вероятного отъезда Магучих из Украины

В Минспорта назвали причину вероятного отъезда Магучих из Украины
Ярослава Магучих. Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Призер Олимпиады может выступать в куда более благоприятных условиях, предупредили в ведомстве

Травлю, с которой столкнулась украинская спортсменка, необходимо прекратить, заявил министр молодежи и спорта Незалежной Вадим Гутцайт. По словам главы ведомства, призер Олимпиады может покинуть страну из-за оказываемого на нее давления.

Гутцайт отметил, что Украина может избежать такой ситуации, чтобы не повторять мантру о миграции молодых и талантливых специалистов. Для этого необходимо прекратить травлю бронзового призера Токио-2020. 

"Она вернулась с бронзовой медалью. Подняла украинский флаг. Будем давить – предложат деньги и она поедет. Потом снова будут говорить, как виноваты министр и президент, не удержали", – высказался Гутцайт.

Государственному аппарату, полагает министр, пора сделать определенные выводы. Минспорта же, по его словам, необходимо больше работать с украинскими атлетами, чтобы те контролировали себя в момент эйфории, пишут "Известия" со ссылкой на "Украинскую правду" (заблокировано в РФ).

Напомним, Магучих обвинили в предательстве после объятий и совместной фотографии, сделанной с олимпийской чемпионкой от РФ Марией Ласицкене после финала соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020. Магучих заявила, что спортсмены по традиции обмениваются поздравлениями, а войны между Украиной и Россией нет.

Однако позднее Минобороны вызвало девушку на ковер – сержант ВСУ после этого резко заявила, что РФ является "врагом". В оборонном ведомстве Незалежной уведомили: теперь "Ярослава знает, что русско-украинская война продолжается", и спортсменка "все поняла".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость283783
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А ведь если бы "не поняла"- попала бы в расстрельный список сайта "миротворец" и была б ей хана.
Гость291191
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все нормальные люди бегут из украины
кому хочется жить на помойке с агрессивными и дебиловатыми бомжами
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