Призер Олимпиады может выступать в куда более благоприятных условиях, предупредили в ведомстве

Травлю, с которой столкнулась украинская спортсменка, необходимо прекратить, заявил министр молодежи и спорта Незалежной Вадим Гутцайт. По словам главы ведомства, призер Олимпиады может покинуть страну из-за оказываемого на нее давления.

Гутцайт отметил, что Украина может избежать такой ситуации, чтобы не повторять мантру о миграции молодых и талантливых специалистов. Для этого необходимо прекратить травлю бронзового призера Токио-2020.

"Она вернулась с бронзовой медалью. Подняла украинский флаг. Будем давить – предложат деньги и она поедет. Потом снова будут говорить, как виноваты министр и президент, не удержали", – высказался Гутцайт.

Государственному аппарату, полагает министр, пора сделать определенные выводы. Минспорта же, по его словам, необходимо больше работать с украинскими атлетами, чтобы те контролировали себя в момент эйфории, пишут "Известия" со ссылкой на "Украинскую правду" (заблокировано в РФ).

Напомним, Магучих обвинили в предательстве после объятий и совместной фотографии, сделанной с олимпийской чемпионкой от РФ Марией Ласицкене после финала соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020. Магучих заявила, что спортсмены по традиции обмениваются поздравлениями, а войны между Украиной и Россией нет.

Однако позднее Минобороны вызвало девушку на ковер – сержант ВСУ после этого резко заявила, что РФ является "врагом". В оборонном ведомстве Незалежной уведомили: теперь "Ярослава знает, что русско-украинская война продолжается", и спортсменка "все поняла".