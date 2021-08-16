Госслужащий вступился за затравленную в стране Магучих

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что до сих пор продолжает общаться со спортсменами из России. Таким образом он отреагировал на скандал, обернувшийся травлей против украинской прыгуньи Ярославы Магучих за ее фото с чемпионкой Олимпиады в Токио от РФ Марией Ласицкене.

Сам Гутцайт является заслуженным мастером спорта СССР и выступал одним из судей на Токио-2020. Министр заявил, что дружит с коллегами, с которыми принимал участие в одной команде еще в советские годы.

Так, в интервью "Украинской правде" (заблокировано в РФ) он сообщил, что до сих пор поддерживает связь с российскими спортсменами, не затрагивая политику. Из-за этой щепетильной темы Гутцайт не общался с российскими друзьями длительное время. У близких, оказавшихся по ту сторону баррикад, свои взгляды на произошедшие события.

"Выигрывали Олимпийские в одной команде, 30 лет дружили", – высказался чиновник.

Министр сообщил, что во времена Советского Союза и до событий 2014 года он и его друзья из РФ были "как братья".

Сам Гутцайт является обладателем олимпийского золота, которое взял в 1992 году в командном зачете. Он принимал участие в трех Олимпиадах – последняя пришлась на 2000-й год. После стал работать тренером.

В интервью украинским журналистам Гутцайт призвал прекратить травлю в адрес Магучих, заявив, что девушка, которая принесла стране олимпийскую бронзу, может запросто не справиться с нахлынувшим на нее давлением и покинуть страну, выступая в другом государстве за более щедрый гонорар.