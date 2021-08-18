Беглые атлеты утверждают, что коллег не выпускают на соревнования и отдых

Власти Белоруссии запретили своим спортсменам выезжать за рубеж на международные соревнования. Об этом заявила беглая легкоатлетка Кристина Тимановкая, сообщает РБК.

Она утверждает, что спортсмены якобы не могут выехать из Республики ни для тренировочных сборов, ни для поездок в отпуск. По ее словам, у некоторых атлетов были куплены билеты на соревнования на сумму до €1,5 тыс.

"Люди теряют деньги, и никто не будет за это отвечать, никто не будет возмещать им расходы", – сказала Тимановская.

При этом она уточнила, что официальных документов на запрет не существует – все заявляется на словах.

Данную информацию подтвердил серебряный призер Олимпийских игр в десятиборье в Пекине-2008 Андрей Кравченко.

"Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить! Возможно следующим шагом будет ошейник с GPS", – написал атлет в своем "Инстаграме".

Напомним, оба спортсмена сейчас находятся за пределами Белоруссии. Тимановская в начале августа прямо из олимпийского Токио вылетела Польшу после скандала на Играх-2020, когда отказалась участвовать в эстафете. Атлетка была исключена из национальной сборной. Она доказывала, что ее якобы насильно пытались вернуть в Белоруссию. А недавно Тимановская уже выразила сожаление, что выступила в Токио с критикой в адрес белорусских спортивных функционеров.

Что касается Кравченко, то он в 2020 г. встал на сторону оппозиционеров и в числе других атлетов подписал открытое письмо с осуждением "фактов фальсификации результатов выборов" президента страны. Впоследствии его уволили из рядов КГБ, где он служил, и отчислили из сборной. В августе нынешнего года Кравченко с семьей решил остаться в Германии.

