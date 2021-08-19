Спортсменка гордится своей непохожестью на других

Гимнастка Линой Ашрам, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских Играх в Токио, не упустила возможности проехаться по россиянам.

Напомним, Ашрам одержала победу над россиянкой Диной Авериной. По завершении выступлений разразился громкий скандал. Дело в том, что израильтянка уронила предмет, но при этом заняла первое место. А представительница нашей страны, как считают многие, сделала все чисто, но осталась позади.

В интервью изданию Israelhayom Линой заявила, что гордится своей непохожестью на других. По словам гимнастки, когда ей было 14 лет, она принимала участие в соревнованиях. Там помимо нее были в основном жители РФ и другие белокожие спортсмены. Один из представителей азербайджанской стороны, увидев Ашрам, назвал ее "Черной пантерой".

Мужчина обратил внимание на трудолюбие девочки. Израильтянка первой приходила в зал и уходила оттуда самой последней.

Журналист поинтересовался у Линой, нравится ли ей прозвище, отражающее цвет кожи. В ответ гимнастка заявила – она гордится своим происхождением и тем, кем является.

"Я не такая как все. Я показываю свою индивидуальность, и мне нравится, что я отличаюсь от других гимнасток, что во мне есть что-то другое", – отметила Ашрам.

Девушка добавила – по ее внешнему виду сразу понятно, что она не русская и добивается больших результатов.

Говоря о критике в свой адрес со стороны россиян, Линой напомнила, как в 2018 году Аверина одержала над ней победу, несмотря на то, что тоже уронила предмет.

Ранее тренер Ирина Винер-Усманова ответила на обвинения тренера Ашрам в "неумении проигрывать".