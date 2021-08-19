Международная федерация гимнастики посчитала справедливыми оценки для Авериных

В организации заявили, что выставленные баллы были верно выставлены

Международная федерация гимнастики (FIG) посчитала оценки, выставленные российским гимнасткам Авериным на Олимпиаде-2020, справедливыми. Такое заявление сделали в организации после проверки результатов.

Таким образом, отмечает источник, в работе судейского состава не было выявлено никаких нарушений или отклонений, передает URA.ru.

На сайте организации также утверждается, что выставленные судьями оценки на Олимпиаде-2020 в Токио по художественной гимнастике являются справедливыми как в индивидуальных, так и групповых состязаниях.

Напомним, Дина Аверина забрала серебро, а Арина стала лишь четвертой. 

Источник: FIG ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

"Развела по классике": Меркель лишила Украину миллиардов долларов - эксперт

Лидер ФРГ защитила интересы своего народа, оставив Незалежную в дураках, считает экономист

Реакция западного мира на события в Афганистане вызывает шок - Захарова

Оплот демократии не спешит бросаться на помощь утопающим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей