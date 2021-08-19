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Международная федерация гимнастики (FIG) посчитала оценки, выставленные российским гимнасткам Авериным на Олимпиаде-2020, справедливыми. Такое заявление сделали в организации после проверки результатов.
Таким образом, отмечает источник, в работе судейского состава не было выявлено никаких нарушений или отклонений, передает URA.ru.
На сайте организации также утверждается, что выставленные судьями оценки на Олимпиаде-2020 в Токио по художественной гимнастике являются справедливыми как в индивидуальных, так и групповых состязаниях.
Напомним, Дина Аверина забрала серебро, а Арина стала лишь четвертой.
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