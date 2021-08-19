С российскими атлетами пытаются бороться нечестными методами

Решение США не выдать визы для участия в американском этапе Бриллиантовой лиги российским легкоатлеткам – чемпионке Олимпиады в Токио прыгунье в высоту Марии Ласицкене и серебряному призеру Игр-2020 в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой – носит политический характер. Об этом заявил олимпийский чемпион-2008 по прыжкам в высоту Андрей Сильнов в комментарии "Газете.ру".

"Думаю, что это общее течение, все между собой связано – и одно, и второе, и третье. И политика, и дипломатические взаимоотношения... Я еще лет пять-шесть назад говорил, что спорт взаимосвязан с политикой очень тесно, хотя этого не должно быть", – сказал атлет.

По его словам, сейчас пытаются использовать в качестве инструмента для конкуренции и борьбы нечестными методами спортивную сферу, в которой пока еще люди продолжают находить общий язык общения.

"Не дать визу, кого-то очернить, оклеветать. Тем самым, как мне кажется, они показывают свою слабость. Вместо того, чтобы играть честно, пытаются такими моментами искусственно создать себе победу", – подчеркнул олимпионик.

Сильнов добавил, что даже без национального флага и гимна спортсмены все равно едут на международные соревнования, чтобы представлять свою страну и об этом знают все конкуренты. И поэтому, конечно, атлеты, которых лишают права выступать на больших стартах, испытывают разочарование. При этом олимпийский чемпион заметил, что российские спортсмены сильны духом и справятся со сложившейся ситуацией, "и докажут, что те, кто ставил им препоны, были неправы".

Ранее стало известно, что сильнейшие отечественные легкоатлетки Ласицкене и Сидорова пропустят этап Бриллиантовой лиги в американском в Юджине 21 августа из-за отсутствия визы.

Связано это с тем, что диппредставительство США в Москве 30 апреля объявило о приостановке с 12 мая на фоне сокращения штата миссии рассмотрения документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.

Российские спортивные функционеры и представители атлеток все сделали, чтобы исправить ситуацию, но – тщетно. Накануне менеджер Ласицкене Ольга Назарова сообщила РИА "Новости", что расстройства особого нет, поскольку здесь ничего не поделать. "Главное, что Маша – олимпийская чемпионка", но российская сторона будет и дальше добиваться получения американской визы.

Следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 26 августа в Лозанне, где у наших уже не должно быть проблем с документами.

