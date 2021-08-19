В решении комиссии нет ничего удивительного, считает заслуженный тренер

Олимпийские игры в Токио запомнились не только громкими победами, но и серьезными международными скандалами. Один из них – серебро российских художественных гимнасток, которое, по мнению многих, спортсменки получили в результате предвзятого судейства. И хотя в Международной федерации гимнастики в результате расследования заявили, что никаких нарушений не было, Татьяна Тарасова считает иначе.

Заслуженный тренер объяснила, почему представители спортивной организации вынесли такой вердикт. По мнению Тарасовой, иного решения и быть не могло.

"Они не смогут этого признать! Они же назначают судьей",

– заключила тренер по фигурному катанию в разговоре с изданием "Спорт-экспресс".

Напомним, что сегодня, 19 августа, в Международной федерации гимнастики отказали сестрам Авериным в признании оценки их выступления на Играх в Токио несправедливой. В FIG отметили, что оценки были выставлены верно, никаких нарушений в судействе выявлено не было.

Напомним, что Дина Аверина стала лишь второй в многоборье по художественной гимнастике, уступив спортсменке из Израиля. Ее сестра Арина осталась без медали, заняв четвертое место в зачете. По мнению многих экспертов, российских спортсменок лишили первого места из-за политических взглядов.