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Олимпийские игры в Токио запомнились не только громкими победами, но и серьезными международными скандалами. Один из них – серебро российских художественных гимнасток, которое, по мнению многих, спортсменки получили в результате предвзятого судейства. И хотя в Международной федерации гимнастики в результате расследования заявили, что никаких нарушений не было, Татьяна Тарасова считает иначе.
Заслуженный тренер объяснила, почему представители спортивной организации вынесли такой вердикт. По мнению Тарасовой, иного решения и быть не могло.
"Они не смогут этого признать! Они же назначают судьей",
– заключила тренер по фигурному катанию в разговоре с изданием "Спорт-экспресс".
Напомним, что сегодня, 19 августа, в Международной федерации гимнастики отказали сестрам Авериным в признании оценки их выступления на Играх в Токио несправедливой. В FIG отметили, что оценки были выставлены верно, никаких нарушений в судействе выявлено не было.
Напомним, что Дина Аверина стала лишь второй в многоборье по художественной гимнастике, уступив спортсменке из Израиля. Ее сестра Арина осталась без медали, заняв четвертое место в зачете. По мнению многих экспертов, российских спортсменок лишили первого места из-за политических взглядов.
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