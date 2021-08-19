Тарасова объяснила вердикт федерации гимнастики о втором месте Авериной

Тарасова объяснила вердикт федерации гимнастики о втором месте Авериной
Татьяна Тарасова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В решении комиссии нет ничего удивительного, считает заслуженный тренер

Олимпийские игры в Токио запомнились не только громкими победами, но и серьезными международными скандалами. Один из них – серебро российских художественных гимнасток, которое, по мнению многих, спортсменки получили в результате предвзятого судейства. И хотя в Международной федерации гимнастики в результате расследования заявили, что никаких нарушений не было, Татьяна Тарасова считает иначе. 

Заслуженный тренер объяснила, почему представители спортивной организации вынесли такой вердикт. По мнению Тарасовой, иного решения и быть не могло. 

"Они не смогут этого признать! Они же назначают судьей", 

– заключила тренер по фигурному катанию в разговоре с изданием "Спорт-экспресс". 

Напомним, что сегодня, 19 августа, в Международной федерации гимнастики отказали сестрам Авериным в признании оценки их выступления на Играх в Токио несправедливой. В FIG отметили, что оценки были выставлены верно, никаких нарушений в судействе выявлено не было. 

Напомним, что Дина Аверина стала лишь второй в многоборье по художественной гимнастике, уступив спортсменке из Израиля. Ее сестра Арина осталась без медали, заняв четвертое место в зачете. По мнению многих экспертов, российских спортсменок лишили первого места из-за политических взглядов. 

Источник: "Спорт-экспресс" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость299512
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Интересно, и почему это русских так в мире не любят ? )))
Даже олимпийские судьи из 8 разных стран сговорились между собой....
ВВМ
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Боюсь что и впредь судейство наших спортсменов не будет лучше, особенно если учесть наше сопротивление!!!
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