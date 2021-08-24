Украинцев выгнали с церемонии открытия Паралимпиады из-за россиян

Украинцев выгнали с церемонии открытия Паралимпиады из-за россиян
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Руководство приказало спортсменам Незалежной не контактировать с атлетами "агрессора"

Украинских паралимпийцев попросили покинуть церемонию открытия игр в Токио из-за российских спортсменов. Об этом рассказал Дмитрий Губерниев, который комментировал торжественное мероприятие в прямом эфире. 

Ведущий сообщил, что украинскую делегацию попросили покинуть стадион – соответствующая информация поступила к нему от российских спортсменов. Атлеты рассказали, что команда из Незалежной расположилась на мероприятии рядом с ними.

Скандал начался сразу после того, как россияне поприветствовали украинскую сборную. После этого руководство Паралимпийского комитета Украины приказало спортсменам уйти из-за стоящей рядом российской сборной.

"Это вообще что такое? Вы вообще представляете, что там происходит? Маразм спортивных управленцев на Украине", – возмутился ведущий в эфире телеканала "Матч ТВ".

Позднее Дмитрий заявил, что не все украинские спортсмены ушли со стадиона и стали выполнять приказы руководства – кто-то остался с россиянами на трибунах.

"Просто молодцы! Поддерживаю этих ребят!" – прокомментировал Губерниев.

В состав российский паралимпийской сборной включен 241 атлет – 129 мужчин и 112 женщин. В число команды из РФ, включая тренерский штаб и остальных ответственных лиц, вошли свыше 400 человек. Паралимпиада проходит в Токио с 24 августа – мероприятие завершится 5 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что на токийской паралимпиаде россиянам удастся продемонстрировать свое мастерство и добиться высоких результатов, несмотря на вмешательство политики в спорт, как это было в Рио-де-Жанейро на играх пятилетней давности.

Источник: Матч ТВ ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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