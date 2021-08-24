Представитель РФ резко раскритиковал слова Губерниева

Информация о том, что представители Украины устроили скандал на открытии Паралимпиады в Токио, не соответствует действительности. Такое заявление сделал глава миссии делегации Паралимпийского комитета РФ, и.о. президента организации Павел Рожков.

Напомним, ранее ведущий Дмитрий Губерниев заявил, что получил информацию о том, что украинские атлеты покинули стадион. Причиной стал приказ руководства из-за того, что их поприветствовали представители российской сборной. Ведущий обругал "спортивных управленцев" за команду покинуть церемонию, возмутившись в прямом эфире ситуацией.

Позднее в российской делегации опровергли информацию, сообщив, что никакого скандала не было, а обе стороны вполне дружелюбно друг с другом общались.

Так, Рожков заявил, что представители украинской делегации вполне спокойно и мирно сидели рядом с российскими коллегами. Сам исполняющий обязанности Паралимпийского комитета РФ по-доброму поздоровался с Сушкевичем, президентом Национального комитета спорта инвалидов Украины.

"И на параде открытия шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сидит с нами. Сказочники кто-то, на ровном месте придумывают", – высказался глава российской делегации.

Позднее украинский журналист Артем Франков раскритиковал Губерниева, заявив, что не позволил бы себе на телевидении подобный комментарий во избежание разжигания скандалов. По мнению представителя СМИ, спорт должен развиваться вне политики, и спортсмены обеих стран не должны чувствовать преград, если желают стоять вместе. Сам Франков заявил, что не стал бы освещать подобное явление, вне зависимости от того, насколько оно соответствует действительности.