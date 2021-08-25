Не пустили на соревнования: российские спортсмены оказались невъездными в Канаду

Не пустили на соревнования: российские спортсмены оказались невъездными в Канаду
Фото: imagebroker/Oliver Brandt/www.globallookpress.com
Отечественная сборная по регби пропустит два этапа Мировой серии

Российских регбистов не пустили Канаду. Из-за этого отечественные спортсмены не смогут принять участие в двух этапах Мировой серии в Канаде. 

Причиной этого неприятного инцидента стала вакцинация, а именно отсутствие препаратов российского производства в перечне лицензированных в стране. Для того, чтобы попасть в Канаду, спортсменам и их сопровождающим необходимо привиться иностранной вакциной - Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.

"В связи с отсутствием данных вакцин на территории РФ, а также с отсутствием российских вакцин в списке лицензированных в Канаде – наша сборная не сможет принять участие в турнирах", 

– объяснили в Федерации регби России. 

Однако в будущем организаторы будут рассматривать российскую сборную по регби в качестве участника турниров, проводящихся в странах с не таким сильными ограничениями. 

Напомним, что ранее США развязали визовую войну против российских спортсменов. Так, американцы отказались выдавать разрешение на въезд олимпийской чемпионке Марии Ласицкене и серебряной медалистке в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой. 

Из-за этого Ласицкене и Сидорова пропустят этап Бриллиантовой лиги, который состоится  21 августа. Эксперты уверены, что невыдача виз – политический жест. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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