Отечественная сборная по регби пропустит два этапа Мировой серии

Российских регбистов не пустили Канаду. Из-за этого отечественные спортсмены не смогут принять участие в двух этапах Мировой серии в Канаде.

Причиной этого неприятного инцидента стала вакцинация, а именно отсутствие препаратов российского производства в перечне лицензированных в стране. Для того, чтобы попасть в Канаду, спортсменам и их сопровождающим необходимо привиться иностранной вакциной - Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.

"В связи с отсутствием данных вакцин на территории РФ, а также с отсутствием российских вакцин в списке лицензированных в Канаде – наша сборная не сможет принять участие в турнирах",

– объяснили в Федерации регби России.

Однако в будущем организаторы будут рассматривать российскую сборную по регби в качестве участника турниров, проводящихся в странах с не таким сильными ограничениями.

Напомним, что ранее США развязали визовую войну против российских спортсменов. Так, американцы отказались выдавать разрешение на въезд олимпийской чемпионке Марии Ласицкене и серебряной медалистке в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой.

Из-за этого Ласицкене и Сидорова пропустят этап Бриллиантовой лиги, который состоится 21 августа. Эксперты уверены, что невыдача виз – политический жест.