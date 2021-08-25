Спортсменка установила новый рекорд

Знаменитая российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала первое место в плавании на дистанции 100 метров на Паралимпиаде, которая в эти минуты проходит в японской столице.



Эта золотая медаль стала первой в копилке нашей страны. Помимо победы, именитая российская спортсменка установила новый рекорд. Эту дистанцию девушка сумела преодолеть всего за 1 минуту 05,37 секунды, пишет РИА "Новости".

Напомним, ранее в прессе активно обсуждался скандал на Паралимпиаде. Украинцев погнали с церемонии открытия важного спортивного мероприятия. Тогда руководство приказало спортсменам Незалежной не контактировать с атлетами "агрессора".