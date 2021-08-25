Первое золото: пловчиха Шабалина принесла победу России на Паралимпиаде

Спортсменка установила новый рекорд

Знаменитая российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала первое место в плавании на дистанции 100 метров на Паралимпиаде, которая в эти минуты проходит в японской столице.

Эта золотая медаль стала первой в копилке нашей страны. Помимо победы, именитая российская спортсменка установила новый рекорд. Эту дистанцию девушка сумела преодолеть всего за 1 минуту 05,37 секунды, пишет РИА "Новости".

Напомним, ранее в прессе активно обсуждался скандал на Паралимпиаде. Украинцев погнали с церемонии открытия важного спортивного мероприятия. Тогда руководство приказало спортсменам Незалежной не контактировать с атлетами "агрессора".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Планы Японии заразить Сибирь блохами раскрыла ФСБ

Обнародованы подлинники документов

Индексация пенсий и новые выплаты: о чем говорил Путин на съезде "Единой России"

На инициативу главы государства по переселению граждан из аварийного жилья будет выделено 45 миллиардов рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей