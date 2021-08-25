Еще одно золото: пловец Жданов установил мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио

В копилке сборной уже три медали

Роман Жданов принес российской команде еще одно золото в Паралимписких играх в Токио. 

Пловец выиграл в дистанции 50 метров брассом в классе SB3. При этом паралимпиец установил мировой рекорд - 46,49 секунды, превзойдя результат итальянца. 

Ранее пловчиха Шабалина завоевала золото. Спортсменка также установила новый мировой рекорд. Владимир Даниленко же получил бронзу на дистанции 100 метров на спине. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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