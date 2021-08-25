Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
807 новости
Роман Жданов принес российской команде еще одно золото в Паралимписких играх в Токио.
Пловец выиграл в дистанции 50 метров брассом в классе SB3. При этом паралимпиец установил мировой рекорд - 46,49 секунды, превзойдя результат итальянца.
Ранее пловчиха Шабалина завоевала золото. Спортсменка также установила новый мировой рекорд. Владимир Даниленко же получил бронзу на дистанции 100 метров на спине.
Обнародованы подлинники документов
На инициативу главы государства по переселению граждан из аварийного жилья будет выделено 45 миллиардов рублей