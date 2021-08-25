В копилке сборной уже три медали

Роман Жданов принес российской команде еще одно золото в Паралимписких играх в Токио.

Пловец выиграл в дистанции 50 метров брассом в классе SB3. При этом паралимпиец установил мировой рекорд - 46,49 секунды, превзойдя результат итальянца.

Ранее пловчиха Шабалина завоевала золото. Спортсменка также установила новый мировой рекорд. Владимир Даниленко же получил бронзу на дистанции 100 метров на спине.