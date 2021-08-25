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Пловчиха Анастасия Гонтарь стала первой в плавании на 50 метрах вольным стилем в классе S10 на Паралимпийских играх, которые стартовали в Токио.
Медаль спортсменки стала четвертой в общем медальном зачете. До этого золото завоевали Роман Жданов и Валерия Шабалина. Владимир Даниленко пополнил копилку отечественной сборной бронзовой медалью.
Обнародованы подлинники документов
На инициативу главы государства по переселению граждан из аварийного жилья будет выделено 45 миллиардов рублей