Серебро и бронза достались спортсменкам из Нидерландов и Канады

Пловчиха Анастасия Гонтарь стала первой в плавании на 50 метрах вольным стилем в классе S10 на Паралимпийских играх, которые стартовали в Токио.

Медаль спортсменки стала четвертой в общем медальном зачете. До этого золото завоевали Роман Жданов и Валерия Шабалина. Владимир Даниленко пополнил копилку отечественной сборной бронзовой медалью.