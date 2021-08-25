Анастасия Гонтарь принесла российской сборной третье золото на Паралимпиаде в Токио

Серебро и бронза достались спортсменкам из Нидерландов и Канады

Пловчиха Анастасия Гонтарь стала первой в плавании на 50 метрах вольным стилем в классе S10 на Паралимпийских играх, которые стартовали в Токио. 

Медаль спортсменки стала четвертой в общем медальном зачете. До этого золото завоевали Роман Жданов и Валерия Шабалина. Владимир Даниленко пополнил копилку отечественной сборной бронзовой медалью. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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