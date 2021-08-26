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Российским синхронисткам на Олимпийских играх в Токио пришлось непросто. Подводили организаторы, которые с завидной регулярностью ставили неверную музыку, заставляя спортсменок нервничать. Выступление Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко срывалось несколько раз, но это не помешало спортсменкам стать первыми. Похожий инцидент произошел и на Паралимпиаде.
Велогонщик Михаил Асташов, который родился без рук и ног, завоевал золото в индивидуальной гонке на 3000 метров в классе С1. Спортсмен не только обошел соперников из Канады и Китая, но и установил новый мировой рекорд. Но получение награды омрачил очередной промах токийских организаторов.
Во время торжественной церемонии зазвучала неверная мелодия. Вместо фрагмента из Первого концерта Чайковского включили гимн Международного паралимпийского комитета. В итоге пришлось проводить награждение заново.
"Это наше первое золото в велоспорте на этой Паралимпиаде и тут такой инцидент",
– справедливо возмутилась старший тренер Екатерина Мухортова в разговоре с РИА "Новости".
К слову, золотая медаль Асташова стала седьмой в копилке отечественной сборной. Всего российские паралимпийцы завоевали четыре золота, одно серебро и две бронзы. Сейчас наши спортсмены находятся на четвертом месте в медальном зачете. Первое место занимает Китай, второе – Австралия, а замыкает тройку лидеров Великобритания.
Напомним, что накануне российские пловцы завоевали сразу три высших награды.
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