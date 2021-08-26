Паралимпийцу Асташову подарят квартиру за золото на велогонке

Паралимпийцу Асташову подарят квартиру за золото на велогонке
Marcus Brandt/www.globallookpress.com
Атлету пообещали солидное вознаграждение

Власти Бурятии вручат сертификат на приобретение квартиры российскому велогонщику Михаилу Асташову, который взял награду высшей пробы на Паралимпиаде, проходящей в Токио.

Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, закон республики предусматривает выделение средств из регионального бюджета сертификата на квартиру площадью от 70-80 квадратов, а также единовременную премию в размере полутора миллиона рублей.

Вместе с тем чемпиону полагается пожизненная ежемесячная выплата в тридцать тысяч рублей, указал глава республики.

Награда ждет и тренера паралимпийца: тому, кто подготовил золотого призера к Паралимпиаде, выплатят премию в аналогичном размере – 1,5 млн рублей, а также предоставят пожизненную ежемесячную выплату в 13 тыс.

Асташов взял золото в велогонке на треке в гонке на 3 тысячи метров среди атлетов, страдающих нарушением опорно-двигательного аппарата. Также россиянин установил мировой рекорд во время квалификации. Михаил родился на свет без рук и ног. Он взял золото в классе С1, взяв вверх над соперниками из Канады и КНР.

В копилке российской паралимпийской сборной в настоящее время шесть золотых медалей. Наша команда замыкает тройку – на первом месте Китай, за ним расположилась Великобритания, у которой в активе также шесть золотых наград.

Президент РФ Владимир Путин направил чемпиону Асташову поздравление, отметив упорство спортсмена и его готовность бороться за результат до самого конца. Как отметил российский лидер, в велозабеге Асташову не было равных. Атлет продемонстрировал самый высокий уровень подготовки, проявив свой характер.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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