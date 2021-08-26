Умер легендарный советский хоккеист

Бывшего спортсмена не стало на 74-м году жизни

Легендарный нападающий в хоккее Владимир Шадрин ушел из жизни. Об этом сообщили его коллеги – спортивный клуб "Спартак", за который он некогда выступал.

Причина смерти спортсмена не уточняется. О дате прощания с хоккеистом станет известно позже, пишет РИА ФАН

Шадрин в команде "Спартака" трижды выигрывал первенства СССР. Дважды хоккеист забирал золото с Олимпиад в составе советской сборной. Пять раз становился чемпионом мира. Как уточняет "МИР24", после окончания спортивной карьеры Шадрин работал тренером. 

Источник: Сайт ХК "Спартака" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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