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Легендарный нападающий в хоккее Владимир Шадрин ушел из жизни. Об этом сообщили его коллеги – спортивный клуб "Спартак", за который он некогда выступал.
Причина смерти спортсмена не уточняется. О дате прощания с хоккеистом станет известно позже, пишет РИА ФАН.
Шадрин в команде "Спартака" трижды выигрывал первенства СССР. Дважды хоккеист забирал золото с Олимпиад в составе советской сборной. Пять раз становился чемпионом мира. Как уточняет "МИР24", после окончания спортивной карьеры Шадрин работал тренером.
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