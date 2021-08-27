Рональду перешел в "Манчестер Юнайтед"

Футболист вернулся "домой"

Не успели фанаты футбола отойти от новости о том, что Лионель Месси покинул родную "Барселону" и теперь будет выступать за ПСЖ, как на их головы свалилось новое интересное известие. Криштиану Рональду ушел из туринского "Ювентуса".

Английский "Манчестер Юнайтед" сообщил, что спортсмен стал их игроком. Клуб поприветствовал возвращение Рональду домой. 

Напомним, футболист выступал за английский клуб шесть лет с 2003 по 2009. Это было первое зарубежное место Рональду в карьере. После чего спортсмен ушел в "Реал Мадрид".   

Источник: "Твиттер" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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