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В Лозанне проходит Бриллиантовая лига. В прыжке в высоту золото забрала россиянка Мария Ласицкене, второй стала украинка Ярослава Магучих.
Гражданка Незалежной прыгнула на ту же высоту, что и ее коллега, но не с первого раза.
Сначала Ласицкене хотела прыгнуть на 2.01, но ей этого не удалось. Впрочем, легкоатлетка все равно осталась довольна. Россиянка в 25-й раз стала чемпионкой Бриллиантовой лиги.
В субботу, 28 августа, спортсменка предстоит вновь посоревноваться на парижском этапе Бриллиантовой лиги. На этап в США Ласицкене не пустили – американцы не выдали россиянке визу, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Напомним, Магучих попала в скандал на Украине из-за фото, где она обнимается с Ласицкене после выступления на Олимпийских играх в Токио.
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