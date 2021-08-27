Российская спортсменка преодолела планку в 1.98 метра

В Лозанне проходит Бриллиантовая лига. В прыжке в высоту золото забрала россиянка Мария Ласицкене, второй стала украинка Ярослава Магучих.

Гражданка Незалежной прыгнула на ту же высоту, что и ее коллега, но не с первого раза.

Сначала Ласицкене хотела прыгнуть на 2.01, но ей этого не удалось. Впрочем, легкоатлетка все равно осталась довольна. Россиянка в 25-й раз стала чемпионкой Бриллиантовой лиги.

В субботу, 28 августа, спортсменка предстоит вновь посоревноваться на парижском этапе Бриллиантовой лиги. На этап в США Ласицкене не пустили – американцы не выдали россиянке визу, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Напомним, Магучих попала в скандал на Украине из-за фото, где она обнимается с Ласицкене после выступления на Олимпийских играх в Токио.