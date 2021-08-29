Российская спортсменка пожаловалась на поведение украинок на соревнованиях

Российская спортсменка пожаловалась на поведение украинок на соревнованиях
Фото: Aziz Karimov/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.comwww.globallookpress.com
По ее словам, в последнее время ситуация сильно изменилась

Мировая чемпионка по плажному самбо Полина Крупская рассказала изданию Spors24, что далеко не всегда спортсменки из Украины реагировали на россиянок сдержанно. Она отметила, что иногда девушки не скрывали негативных эмоций при виде соперников.

Крупская вспомнила, что в 2016 году на соревнованиях она встречалась с представительниками из Украины. Тогда спортсменки отказывались пожимать руку россиянке и говорили в ее адрес оскорбления. Спустя несколько лет, по ее словам, ситуация изменилась. 

"Сейчас они тоже стали понимать, что происходит, все достойно переросли этот момент", – отметила самбистка.

На текущих соревнованиях в Ларнаке Крупская одолела спортсменку из Украины Анастасию Безатосную. Перед церемонией награждения девушки позитивно пообщались друг с другом, за что россиянка выразила сопернице огромную благодарность.

Прошедшая Олимпиада в Токио запомнилась скандалом, связанным с отношениями между представителями украинской и российской сборных. После совместного фото со спортсменкой из России на Украине затравили легкоатлетку Ярославу Магучих. Девушке даже пришлось извиняться за высказывание, что между странами нет никакой войны – предварительно с ней побеседовали сотрудники Минобороны страны. 

Российская синхронистка Алла Шишкина и вовсе призналась, что вся команда сдружилась со своими соперницами из Украины.

Отличилась скандалом и Паралимпиада. Во время церемонии открытия руководство украинских спортсменов потребовало не сидеть рядом с российскими, однако те отказались выполнять приказы начальства. 

Источник: Sport24 ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость297916
Пожаловаться Ответить
Гость <цензура> ПУТЛЕР
ТАМБОВСКИЕ ВОЛКИ ВАМ ДРУЗЬЯ КАЦАПСКОЕ ОТРОДЬЕ
а тебе то кто друзья бандера фрезерилло <цензура> яйценюк-ворюги несусветные.классные друзяки.
Кира
Пожаловаться Ответить
Все бордели Европы забиты этими хазарками
Ани Лорак
Пожаловаться Ответить
Противные все таки эти хохлы
Гость ХУЙЛО ПУТЛЕР
Пожаловаться Ответить
ТАМБОВСКИЕ ВОЛКИ ВАМ ДРУЗЬЯ КАЦАПСКОЕ ОТРОДЬЕ
Гость283783
Пожаловаться Ответить
Политика должна быть вне спорта).
Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Спорт должен быть вне политики. Спортсмены это понимают, вот только руководство уродское.
1
новости партнеров

Эксперт призвал повременить с идеей о продаже "Северного потока-2"

У отечественного газового монополиста есть еще другие варианты для выполнения директивы ЕС

В Европе заговорили о продаже "Северного потока - 2"

Для соблюдения европейских нормам России придется расстаться с магистралью, полагают чиновники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей