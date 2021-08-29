По ее словам, в последнее время ситуация сильно изменилась

Мировая чемпионка по плажному самбо Полина Крупская рассказала изданию Spors24, что далеко не всегда спортсменки из Украины реагировали на россиянок сдержанно. Она отметила, что иногда девушки не скрывали негативных эмоций при виде соперников.

Крупская вспомнила, что в 2016 году на соревнованиях она встречалась с представительниками из Украины. Тогда спортсменки отказывались пожимать руку россиянке и говорили в ее адрес оскорбления. Спустя несколько лет, по ее словам, ситуация изменилась.

"Сейчас они тоже стали понимать, что происходит, все достойно переросли этот момент", – отметила самбистка.

На текущих соревнованиях в Ларнаке Крупская одолела спортсменку из Украины Анастасию Безатосную. Перед церемонией награждения девушки позитивно пообщались друг с другом, за что россиянка выразила сопернице огромную благодарность.

Прошедшая Олимпиада в Токио запомнилась скандалом, связанным с отношениями между представителями украинской и российской сборных. После совместного фото со спортсменкой из России на Украине затравили легкоатлетку Ярославу Магучих. Девушке даже пришлось извиняться за высказывание, что между странами нет никакой войны – предварительно с ней побеседовали сотрудники Минобороны страны.

Российская синхронистка Алла Шишкина и вовсе призналась, что вся команда сдружилась со своими соперницами из Украины.

Отличилась скандалом и Паралимпиада. Во время церемонии открытия руководство украинских спортсменов потребовало не сидеть рядом с российскими, однако те отказались выполнять приказы начальства.