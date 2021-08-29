На малоизвестный факт указал украинский комментатор

Немногие заметили, что до момента со скандальным фото спортсменки Марии Ласицкине вместе с украинкой Ярославой Магучих представительницу России успели поздравить еще две легкоатлетки из Украины. На малоизвестный факт указал украинский комментатор Виталий Волочай, после того, как пересмотрел выступления на Олимпиаде в Токио.

Он рассказал Sports.ru, что пришлось найти полную запись окончания соревнований. На кадрах видно, что первыми к российской спортсменке подошли соперницы из Черногории и Узбекистана, а следом за ними Ирина Геращенко и Юлия Левченко – представительницы украинской сборной.

"Но об этом почему-то никто не говорит", – отметил он.

Затем к Ласицкене подошла шведка, после чего организаторы объявили протокольный сбор всех призеров вместе – именно тогда к россиянке подошла Ярослава Магучих.

Волочай отметил, что скандальное фото попросту вырвали из контекста – в тот момент к ним вели призерку из Австралии и фотограф поймал момент, когда спортсменки стояли радом по протоколу.

"Так делают все олимпийские призёры. Я не могу себе представить, чтобы после соревнований на любой дисциплине олимпийский бронзовый призёр не подошёл бы к олимпийской чемпионке и не обнял и не поздравил", – заключил он.

На Украине совместное фото спортсменок спровоцировало огромный скандал. Тренер Магучих даже выразила желание уйти из спорта, поскольку подобной реакции от собственных сограждан не ожидала.

Украинскую легкоатлетку вызывали на беседу в Министерство обороны страны, после чего она кардинально поменяла мнение о произошедшем на Олимпиаде, извинившись за свое поведение.