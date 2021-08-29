"Вы меня порвете": тренер сборной Украины по футболу высказался о примирении c Россией

"Вы меня порвете": тренер сборной Украины по футболу высказался о примирении c Россией
Кадр youtube.com
Спортсмен назвал условие нормализации отношений между странами

Сегодня, 29 августа, состоялась презентация Александра Петракова, который был назначен на должность исполняющего обязанности тренера украинской сборной по футболу. В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались, будет ли спортсмен вызывать в национальную сборную футболистов, которые играют в Российской премьер-лиге. Ответ получился более чем исчерпывающим.

"Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России – вы же меня порвете, да? Нет?"

– поинтересовался в шутку Петраков. 

Позже он добавил, что даже не собирался звать украинских спортсменов, которые играют в РПЛ. А затем рассказал историю, которая повлияла на его решение. 

Исполняющий обязанности главного тренера вспомнил, что в начале текущего года впервые за долгое время вышел прогуляться по Киеву. Мол, из-за пандемии из дома почти не выходил, а тут появилась возможность. 

Когда он дошел до Михайловской церкви, то увидел множество фотографий, на которых запечатлены погибших военных. Это повергло Петракова в шок, потому что он осознал, как много людей пострадали из-за происходящего в Донбассе. 

В этот момент он Александр понял, что ни о каком примирении с Россией и речь быть не может. Возможно, продолжил тренер, когда-нибудь это и произойдет, но точно не сейчас. 

"Там осталось столько и детей, и сирот… Поэтому – нет, сейчас нет, никак", 

– заключил футболист. 

Ранее политический эксперт предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной. 

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость300051
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А ты милый мой тренер не хотел пройти по Донецку и посмотреть на фотографии мертвых детей и стариков? Вот уж кто точно может заявить о том что о примирении не может быть и речи с Украиной так это Донецк и Луганск. Так что тренерок склизский и низкий ты человек.
Долгопрудный
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А кого там приглашать из России? Даже смешно)))
Гость300137
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Гость297210
Они обстреливают своих же граждан Украины. Потому лугандония должна прекратить своё существование и стать полноценной частью Украины. Но сначала оттуда надо выпилить скрепно- духовных вояк
Они готовы стать полноценной частью Украины! Но сначала там надо уничтожить бандеровских нацистов!
Гость300137
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Гость297210
Они обстреливают своих же граждан Украины. Потому лугандония должна прекратить своё существование и стать полноценной частью Украины. Но сначала оттуда надо выпилить скрепно- духовных вояк
Они обстреливают на своей земле тех, кто пришел их уничтожать!
Гость297210
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Гость298849
Конечно, это ведь ДНР и ЛНР посылают карателей и обстреливают Киев, Львов и т.д
Они обстреливают своих же граждан Украины. Потому лугандония должна прекратить своё существование и стать полноценной частью Украины. Но сначала оттуда надо выпилить скрепно- духовных вояк
трепанатор черепов
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В Донецке пусть погуляет. Или Луганске.
Гость298849
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Конечно, это ведь ДНР и ЛНР посылают карателей и обстреливают Киев, Львов и т.д
м
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баклана кусок,ваш свидомый режим сам нападает на людей которые не хотят признавать переворот который устроили перехватив и возглавив муйдан западные куклы
разве лднр нападает на бывшую усср,растреливает города.убивает мирных жителей?
нет,это вы лезете со своим фшистким режимом к народу
лезут и погибают те кто встал на колени перед бандеровцами
когда то кончится этот спектакль.толь западу надоест кормить вас.то ль народ очнется и будите вы извиняться и выдумывать как ненавидели бандерштад и ждали освобождения
в этом большинство каклов,ваша ментальность и продажность
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