Спортсмен назвал условие нормализации отношений между странами

Сегодня, 29 августа, состоялась презентация Александра Петракова, который был назначен на должность исполняющего обязанности тренера украинской сборной по футболу. В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались, будет ли спортсмен вызывать в национальную сборную футболистов, которые играют в Российской премьер-лиге. Ответ получился более чем исчерпывающим.

"Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России – вы же меня порвете, да? Нет?"

– поинтересовался в шутку Петраков.

Позже он добавил, что даже не собирался звать украинских спортсменов, которые играют в РПЛ. А затем рассказал историю, которая повлияла на его решение.

Исполняющий обязанности главного тренера вспомнил, что в начале текущего года впервые за долгое время вышел прогуляться по Киеву. Мол, из-за пандемии из дома почти не выходил, а тут появилась возможность.

Когда он дошел до Михайловской церкви, то увидел множество фотографий, на которых запечатлены погибших военных. Это повергло Петракова в шок, потому что он осознал, как много людей пострадали из-за происходящего в Донбассе.

В этот момент он Александр понял, что ни о каком примирении с Россией и речь быть не может. Возможно, продолжил тренер, когда-нибудь это и произойдет, но точно не сейчас.

"Там осталось столько и детей, и сирот… Поэтому – нет, сейчас нет, никак",

– заключил футболист.

Ранее политический эксперт предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной.