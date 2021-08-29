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Сегодня, 29 августа, состоялась презентация Александра Петракова, который был назначен на должность исполняющего обязанности тренера украинской сборной по футболу. В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались, будет ли спортсмен вызывать в национальную сборную футболистов, которые играют в Российской премьер-лиге. Ответ получился более чем исчерпывающим.
"Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России – вы же меня порвете, да? Нет?"
– поинтересовался в шутку Петраков.
Позже он добавил, что даже не собирался звать украинских спортсменов, которые играют в РПЛ. А затем рассказал историю, которая повлияла на его решение.
Исполняющий обязанности главного тренера вспомнил, что в начале текущего года впервые за долгое время вышел прогуляться по Киеву. Мол, из-за пандемии из дома почти не выходил, а тут появилась возможность.
Когда он дошел до Михайловской церкви, то увидел множество фотографий, на которых запечатлены погибших военных. Это повергло Петракова в шок, потому что он осознал, как много людей пострадали из-за происходящего в Донбассе.
В этот момент он Александр понял, что ни о каком примирении с Россией и речь быть не может. Возможно, продолжил тренер, когда-нибудь это и произойдет, но точно не сейчас.
"Там осталось столько и детей, и сирот… Поэтому – нет, сейчас нет, никак",
– заключил футболист.
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разве лднр нападает на бывшую усср,растреливает города.убивает мирных жителей?
нет,это вы лезете со своим фшистким режимом к народу
лезут и погибают те кто встал на колени перед бандеровцами
когда то кончится этот спектакль.толь западу надоест кормить вас.то ль народ очнется и будите вы извиняться и выдумывать как ненавидели бандерштад и ждали освобождения
в этом большинство каклов,ваша ментальность и продажность