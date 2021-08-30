Спортсмены уступили со счетом 1:2 и вылетели из квалификации

Белорусские хоккеисты проиграли сборной Словакии в заключительном матче олимпийского отбора. Таким образом, команда не смогла пробиться на Олимпиаду-2022, которая состоится в Пекине. Встреча же ознаменовалось потасовкой, устроенной спортсменами обеих команд.

В целом матч сопровождался грубой игрой: в начале встречи защитник Сапего получил матч-штраф. Словаки доминировали: на 18-й минуте встречи при равном составе удары в створ ворот составляли 10:1 в пользу словаков. Белорусы же могли пробиться к воротам соперника. Итоговый же "переброс" еще сильнее увеличился в разнице: 18:6.

Первые 20 минут в целом были довольно нервными – практически каждая активность у зоны вратаря заканчивалась нервной стычкой, хотя до массовой драки дело не дошло. При этом хватало обоюдных удалений со льда из-за накала спортивных страстей.

Во время матча можно было заметить, что белорусские спортсмены выясняют отношения со словаками. Угрозы сопровождаются свистом, который доносится с трибуны. Когда команды разошлись, зрители зааплодировали команде Словакии.

Итоговая встреча на отборочных завершилась со счетом 1:2 в пользу Словакии.

Ранее белорусскую хоккейную сборную раскритиковал Александр Лукашенко, прокомментировавший серию поражений на отборочных. Президент заявил, что необходимо урезать "непроизводственные расходы" на спортсменов, и назвал проигрыш Польше "позором". По мнению лидера, хоккеисты теперь должны получать среднюю зарплату – пока не продемонстрируют хороший результат.