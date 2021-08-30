Атлет усвоил урок затравленной в соцсетях коллеги из олимпийской сборной Незалежной Магучих

Политика все глубже проникает в головы украинским спортсменам. На проходящей сейчас Паралимпиаде в Токио легкоатлет из Незалежной Игорь Цветов, ставший серебряным призером в беге на 100 метров, отказался делать совместный снимок с российскими паралимпийцами. Об этом сообщает издание Sport24 в понедельник, 30 августа.

После сегодняшнего забега занявший первое место с мировым рекордом Дмитрий Сафронов и завоевавший бронзу Артем Калашян захотели сделать традиционное совместное фото призеров. Но не тут было – Цветов не стал подходить к россиянам.

В результате наши паралимпийцы сфотографировались вдвоем, а украинец остался стоять на своем месте на пьедестале.

Между тем, справедливости ради, необходимо указать, что не все спортсмены из соборной так себя ведут. Так, сегодня же на пьедестале почета оказались вместе завоевавший золото с паралимпийским рекордом (5,76 м) в прыжках в длину Евгений Торсунов и бронзу украинский атлет Роман Павлюк (5,63 м). Серебро здесь взял новозеландец Уильям Стедман (5,64 м). Парни соревновались в категории Т36 – нарушения координации.

После исполнения в честь чемпиона фрагмента из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, который, как и на Олипиаде-2020 в Токио, звучит для золотых медалистов-россиян вместо гимна РФ, паралимпийцы сделали совместное фото.

Напомним, во время проведения Игр-2020 на Украине случился скандал после того, как СМИ облетел снимок тепло поздравляющих друг друга с наградами спортсменок по прыжкам в высоту – украинки Ярославы Магучих (бронза) и россиянки Марии Лацискене (золото). Олимпионику из Незалежной прямо-таки затравили в соцсетях.

Девушка вынуждена была оправдываться, затем по возвращению на родину ее вызывали в Минобороны страны, где провели с младшим лейтенантом ВСУ политическую беседу. В итоге Магучих в Сети оставила покаянный пост.

