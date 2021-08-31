По окончании соревнований легкоатлет из Незалежной проигнорировал традицию

Паралимпийский спортмен Игорь Цветов заявил, что отказался фотографироваться с россиянами на соревнованиях, поскольку уважает собственную страну. Об этом он написал в "Фэйсбуке".

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце", – заявил он.

Напомним, в понедельник, 30 августа, российский бегун Дмитрий Сафронов одержал победу в соревнованиях на дистанции 100 метров. На втором месте оказался Цветов. Бронза досталась нашему соотечественнику Артему Калашяну. По окончании забега Игорь не захотел фотографироваться вместе со спортсменами из РФ.

В Международном параолимпийском комитете, к слову, до этого пытались оправдать поступок украинца не связанными с политикой мотивами. Так, в соответствии с правилами, действующими в период пандемии COVID-19, атлеты имеют право участвовать в фотосессии на пьедестале только в том случае, если у них есть защитные маски, уточняет Спорт-Экспресс.

"Из видеозаписи церемонии видно, что оба российских спортсмена без масок", – отметили представители организации.

Якобы по этой причине Цветов проигнорировал давнюю традицию.

В этом году Паралимпиада проходит в Токио. Соревнования длятся в период с 24 августа по 5 сентября. В медальном зачете Россия пока находится на третьем месте. Лидирующую позицию занимает Китай, следом идет Великобритания.