Спортсмен не появится на соревнованиях из-за политики

Экс-баскетболист ленинградского "Спартака" Анатолий Поливода отказался от своего визита в Россию на Кубок Кондрашина и Белова, который проводит Российская Федерация Баскетбола (РФБ) в Санкт-Петербурге. Как пишет источник, решение легенды советского спорта вызвано политическими причинами.

Напомним, Поливода выступал центровым в сборной СССР, которая одержала победу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене в финальном матче против американцев. Сейчас он живет в Миргороде Полтавской области.

Отказался от визита и Модестас Паулаускас, сославшись на свое плохое здоровье. Свой приезд из состава легендарной советской сборной подтвердили только Иван Едешко и Алжан Жармухамедов.

Как отмечает "Фонтанка", руководство баскетбольного "Зенита" решило собрать на Кубке всех живых олимпийцев, взявших золото в 1972 году. Сами соревнования пройдут в начале сентября при участии четырех команд из российской лиги.

Кубок решили назвать в честь именитых спортсменов отечественного баскетбола – Александра Белова, автора броска тех самых "трех секунд", переломивших счет на табло в финальном матче в последний момент, и Владимира Кондрашина, руководящего советской сборной на Мюнхене-1972.

Ранее украинский спортсмен Игорь Цветов, взявший серебро на Паралимпиаде-2020 в стометровой дистанции, отказался фотографироваться на пьедестале с россиянами, которые выиграли первое и третье места. Атлет из Незалежной пояснил, что уважает собственную страну, а потому воздержался от совместной фотографии. В МОК же пытались оправдать решение спортсмена отсутствием у россиян защитных масок, хотя на Паралимпиаде следят за противоэпидемиологическими мерами.