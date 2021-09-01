Гимнастка Аверина рассказала об истерике после случившегося на Олимпиаде

Гимнастка Аверина рассказала об истерике после случившегося на Олимпиаде
Диана Аверина. Фото: Cheng Min / XinHua / www.globallookpress.com
Спортсменка понимала, что у нее нет права на ошибку

В интервью телеканалу "Матч ТВ" российская гимнастка Дина Аверина вспомнила о своей реакции после неудачного выступления сестры Арины. По словам серебряной призерши Олимпиады, у нее случился эмоциональный срыв.

Дина отметила, что выступала после Арины. Девушка призналась, что не следила за номером сестры. Однако когда та не вернулась по окончании соревнования, она сделала неутешительный вывод – произошла какая-то неприятная ситуация.

Тренеры рассказали Дине, что родственнице пришлось поменять ленту. Гимнастка сразу поняла, в чем дело. Причина крылась в том, что Арина завязала на ней небольшой узелок.

И тут-то нервы спортсменки сдали.

"У меня просто впервые в жизни случилась истерика, я стала переживать", – вспомнила она.

Дина прекрасно понимала, что ей нельзя допустить ни одной ошибки. В противном случае сборная останется без медали по художественной гимнастике.

Тело девушки начала бить дрожь из-за сильных переживаний. К счастью, ей удалось взять себя в руки. Прийти в себя гимнастке помог проверенный метод – она ходила по помещению, глубоко вдыхая и выдыхая воздух.

Окончательно успокоилась Аверина лишь после того, как увидела, что ее соперница из Израиля Линой Ашрам потеряла ленту. Это придало спортсменке уверенности в собственных силах.

Напомним, Дина завоевала серебряную медаль, уступив первое место Ашрам. Что касается Арины, то она стала четвертой. 

Ранее тренер Татьяна Тарасова прокомментировала вердикт федерации гимнастики о втором месте Авериной. Представители организации пришли к выводу, что судейство на Олимпиаде было справедливым. 

Источник: Матч ТВ ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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