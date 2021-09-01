После череды скандалов: паралимпиец высказался об отношениях между сборными РФ и Украины

После череды скандалов: паралимпиец высказался об отношениях между сборными РФ и Украины
Фото: imago sportfotodienst /www.globallookpress.com
Чемпион уверен, что бегун "получил указание свыше"

Известный российский лыжник, шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов рассказал о том, как проходит общение между членами сборных России и Украины.

Сам Шилов заявил, что во времена его спортивной карьеры подобную ситуацию, которая развернулась сейчас на соревнованиях, было невозможно представить – отношения у спортсменов были прекрасные, все общались и дружили. В целом же и сейчас многие  здороваются и разговаривают. Хоть и не обнимаются перед объективами камер.

"Уверен, и сейчас наши ребята нормально коммуницируют с соседями. Соперники они лишь на стадионе, а в жизни всех объединяет нормальное человеческое общение", – высказался спортсмен.

Шилов также прокомментировал отказ украинского паралимпийца Игоря Цветова, завоевавшего серебро, от совместного фото с российскими атлетами, которые взяли первое и третье места в Токио-2020. Лыжник выразил сожаление из-за того, что соседнее государство проводит подобную политику.

"Это политика. Поверьте, ребята сами очень хорошо между собой общаются. На мой взгляд, Цветов просто получил указание свыше не делать подобных снимков с россиянами. Уверен, он поздравил ребят, но на камеру делать это не решился", – выразил мнение прославленный спортсмен.

Паралимпиец отметил, что современная украинская политика явно не предполагает сближения с соседями даже в спорте – достаточно вспомнить реакцию Киева после совместного фото спортсменки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене. 

Сам Цветов заявил, что отказ от фото с россиянами вызван его собственным "уважением к Украине".

Источник: RT ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Все это говорит о том, что хохлы не люди, а отбросы Мирового общества.
1
новости партнеров

Новых скидок не будет: в России ответили на чаяния белорусов получать газ задаром

Экспортные цены не могут быть аналогичны внутренним

Путин улыбается: в США оценили эффект афганских событий для России

В Азии и на Ближнем Востоке ожидается перестановка сил ключевых игроков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей