Чемпион уверен, что бегун "получил указание свыше"

Известный российский лыжник, шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов рассказал о том, как проходит общение между членами сборных России и Украины.

Сам Шилов заявил, что во времена его спортивной карьеры подобную ситуацию, которая развернулась сейчас на соревнованиях, было невозможно представить – отношения у спортсменов были прекрасные, все общались и дружили. В целом же и сейчас многие здороваются и разговаривают. Хоть и не обнимаются перед объективами камер.

"Уверен, и сейчас наши ребята нормально коммуницируют с соседями. Соперники они лишь на стадионе, а в жизни всех объединяет нормальное человеческое общение", – высказался спортсмен.

Шилов также прокомментировал отказ украинского паралимпийца Игоря Цветова, завоевавшего серебро, от совместного фото с российскими атлетами, которые взяли первое и третье места в Токио-2020. Лыжник выразил сожаление из-за того, что соседнее государство проводит подобную политику.

"Это политика. Поверьте, ребята сами очень хорошо между собой общаются. На мой взгляд, Цветов просто получил указание свыше не делать подобных снимков с россиянами. Уверен, он поздравил ребят, но на камеру делать это не решился", – выразил мнение прославленный спортсмен.

Паралимпиец отметил, что современная украинская политика явно не предполагает сближения с соседями даже в спорте – достаточно вспомнить реакцию Киева после совместного фото спортсменки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене.

Сам Цветов заявил, что отказ от фото с россиянами вызван его собственным "уважением к Украине".