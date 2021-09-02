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Российская гимнастка Александра Солдатова стала жертвой мошенников.
Об этом спортсменка рассказала в своем "Инстаграме". Девушка призналась, что злоумышленники сняли все ее деньги.
"Никогда не думала, что со мной такое произойдет",
– посетовала Солдатова, призвав своих подписчиков быть аккуратнее.
Напомним, что Александра – четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Однако годом ранее она объявила о завершении карьеры.
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