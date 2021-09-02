Сняли все деньги: российская гимнастка стала жертвой мошенников

Сняли все деньги: российская гимнастка стала жертвой мошенников
Александра Солдатова. Фото: www.instagram.com/soldy21/
Спортсменка призналась, что у нее выдался непростой день

Российская гимнастка Александра Солдатова стала жертвой мошенников. 

Об этом спортсменка рассказала в своем "Инстаграме". Девушка призналась, что злоумышленники сняли все ее деньги. 

"Никогда не думала, что со мной такое произойдет", 

– посетовала Солдатова, призвав своих подписчиков быть аккуратнее. 

Напомним, что Александра – четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Однако годом ранее она объявила о завершении карьеры. 

Ранее мошенники обокрали родителей Меладзе на 300 тысяч рублей. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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