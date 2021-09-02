Спортсменка призналась, что у нее выдался непростой день

Российская гимнастка Александра Солдатова стала жертвой мошенников.

Об этом спортсменка рассказала в своем "Инстаграме". Девушка призналась, что злоумышленники сняли все ее деньги.

"Никогда не думала, что со мной такое произойдет",

– посетовала Солдатова, призвав своих подписчиков быть аккуратнее.

Напомним, что Александра – четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике. Однако годом ранее она объявила о завершении карьеры.

Ранее мошенники обокрали родителей Меладзе на 300 тысяч рублей.