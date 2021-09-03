Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Прогноз положительный: когда ждать укрепления рубля
- Российский рубль спасут китайцы?
807 новости
Не исключено, что в России пройдут еще один Олимпийские игры. Об этом сообщил Владимир Путин.
Накануне мэр Владивостока Константин Шестаков объявил о том, что власти региона в 2036 году планируют подавать заявку на проведение Игр в регионе. В случае, если "принципы олимпизма не будут извращаться", Олимпиада может вернуться в Россию.
"И Дальний Восток, и Владивосток – это, конечно, одна из перспективных площадок. Но говорить об этом пока рановато",
– заключил президент в ходе Восточного экономического форума.
Ранее Путин ответил на вопрос о наличии у него мобильного телефона.
Нынешние потери будущих российских пенсионеров могут оказаться не последними