Путин не исключил возможности проведения новой Олимпиады в России

Заявку планируется подавать на организацию Игр в 2036 году

Не исключено, что в России пройдут еще один Олимпийские игры. Об этом сообщил Владимир Путин. 

Накануне мэр Владивостока Константин Шестаков объявил о том, что власти региона в 2036 году планируют подавать заявку на проведение Игр в регионе. В случае, если "принципы олимпизма не будут извращаться", Олимпиада может вернуться в Россию. 

"И Дальний Восток, и Владивосток – это, конечно, одна из перспективных площадок. Но говорить об этом пока рановато", 

– заключил президент в ходе Восточного экономического форума. 

Ранее Путин ответил на вопрос о наличии у него мобильного телефона. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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