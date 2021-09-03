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Белорусский спорт страдает от отсутствия дисциплины. Такое мнение выразил глава республики Александр Лукашенко, выступая на совещании во вопросам развития национальной спортивной отрасли в присутствии главы НОК республики, а также представителей Минспорта и спортивных клубов.
Президент указал, что не видит никаких результатов – особенно в футболе. При этом государство идет на "колоссальные" затраты, однако результат совершенно не оправдывает средств. Провал на предстоящих Летних Олимпийских играх в Париже недопустим.
"Пенять будет не на кого. Не дай Бог будет такой же провал, как в Токио", – предупредил белорусский лидер.
Все спортсмены в стране, заявил Лукашенко, сидят на плечах у государства. Возможно, предположил президент, это и является одной из причин фиаско в белорусском спорте. А "беспардонные футбольные акционеры" большинство средств направляют на зарплаты для спортсменов – порядка 70% поступлений.
"Не будет результата – даже не надейтесь. Ответите за потраченные деньги. И не дай Бог госконтроль доложит, что вы не отработали нормально систему заработной платы", – высказался Лукашенко.
По словам президента, спортсмен может рассчитывать лишь на среднюю заработную плату. Остальное же будет зависеть исключительно от его результата. Лидер объявил, что не собирается стоять перед гражданами и стыдливо "лыпать глаза", рассыпаясь в оправданиях.
Ранее бежавшая в Польшу спортсменка Кристина Тимановская обвинила Лукашенко во лжи.
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