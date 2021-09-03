Глава республики заявил, что не собирается "лыпать глаза" перед народом

Белорусский спорт страдает от отсутствия дисциплины. Такое мнение выразил глава республики Александр Лукашенко, выступая на совещании во вопросам развития национальной спортивной отрасли в присутствии главы НОК республики, а также представителей Минспорта и спортивных клубов.

Президент указал, что не видит никаких результатов – особенно в футболе. При этом государство идет на "колоссальные" затраты, однако результат совершенно не оправдывает средств. Провал на предстоящих Летних Олимпийских играх в Париже недопустим.

"Пенять будет не на кого. Не дай Бог будет такой же провал, как в Токио", – предупредил белорусский лидер.



Все спортсмены в стране, заявил Лукашенко, сидят на плечах у государства. Возможно, предположил президент, это и является одной из причин фиаско в белорусском спорте. А "беспардонные футбольные акционеры" большинство средств направляют на зарплаты для спортсменов – порядка 70% поступлений.

"Не будет результата – даже не надейтесь. Ответите за потраченные деньги. И не дай Бог госконтроль доложит, что вы не отработали нормально систему заработной платы", – высказался Лукашенко.

По словам президента, спортсмен может рассчитывать лишь на среднюю заработную плату. Остальное же будет зависеть исключительно от его результата. Лидер объявил, что не собирается стоять перед гражданами и стыдливо "лыпать глаза", рассыпаясь в оправданиях.

Ранее бежавшая в Польшу спортсменка Кристина Тимановская обвинила Лукашенко во лжи.