Цветов уже второй раз игнорирует общую фотосессию

Антироссийские позиции Украины планомерно распространяются на все сферы жизни. Спорт, который по идее должен быть аполитичным, тоже оказался в их числе. После скандалов в данной сфере украинские спортсмены боятся проявить свою лояльность к русским. Так, паралимпиец с Незалежной Игорь Цветов наотрез отказался фотографироваться с нашими чемпионами.



Стоит отметить, что украинский спортсмен осуществляет такое вызывающее действие не первый раз. Он уже демонстрировал свое нежелание стоять рядом с атлетами из России на фотографии. Последний инцидент произошел в момент награждения паралимпийцев после забега на 200 метров.

В этом виде состязаний Цветов занял второе место. Первое и третье достались нашим спортсменам Дмитрию Сафронову и Артему Калашяну соответственно.

Согласно устоявшейся традиции, после завершения соревнования спортсмены-победители делают общий снимок. Однако украинец решил воздержаться от фотографирования с россиянами. В итоге наши спортсмены стояли, обнявшись, а атлет с Незалежной расположился в сторонке. По мнению читателей РИА "Новости", поведение Цветова объясняется угрозами, которым подвергаются спортсмены со стороны киевского режима.

"Да их там реально нацики травят всей толпой за фотографии с русскими. Так что люди просто боятся", "Запуганный хуторянин", "Совсем замордовали цеевропейцы своих спортсменов", "По приезду медаль дадут, герой Укруси", – пишут комментаторы.

Позже скандальный инцидент прокомментировал взявший бронзу бегун Калашян. Спортсмен отметил, что российским атлетам было неприятно такое поведение незалежного. Россиянин подчеркнул, что так вести себя просто "некрасиво".