Баскетболист заявил, что разъезжал с главой государства по клубам

Знаменитый американский форвард, легенда НБА Деннис Родман рассказал о том, как однажды провел время с президентом России Владимиром Путиным. Спортсмен сообщил, что виделся с последним "пару лет назад".

Обладатель пяти чемпионских перстней заявил в эфире Full Send Podcast , что президент России – "просто крутейший".

"У нас было с десяток "Бентли". Мы ездили по клубам. А в одном из них было около тридцати русских девушек. Невероятно горячие и, на мой взгляд, самые красивые в мире. Одна из них знала английский и была просто на все десять баллов из десяти. Она на английском заявила: "Деннис, я бы хотела с тобой поближе познакомиться, но сначала хотела бы разобраться с Путиным". Ни на что не намекаю, но она сказала "разобраться". Может, он ей покровительствовал?" – выдал баскетболист в эфире .

Многие с крайним сомнением отнеслись к словам Родмана, заявив, что тот уже не впервые рассказывает невероятные истории о своих похождениях с главами государств.



"Господи, кто-нибудь, избавьтесь уже от этого человека. Пожалуйста", "Всегда Родман надоедал своими баснями о пьянках, вечеринках или ночах с девушками. Все просто неловко смотрели на него уже без какой-либо реакции", "Нашли у кого брать интервью. Просто ужасно. Приходит он только из-за денег", – пишут комментаторы.

В прошлом году Родман рассказал, что провел "дикую ночь" с лидером Северной Кореи, развлекаясь с "хорошенькими девушками" под водку и караоке.