Руководитель федерации отстранен на пятилетний срок

Международная федерация хоккея приняла решение об отстранении на пятилетний срок президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Соответствующее решение принято по итогам расследования – члены Дисциплинарного совета установили, что Басков нарушил нормы Кодекса поведения федерации.

В IHF заявили, что располагают достаточными основаниями для такого решения, так как приводили доказательства попыток Баскова оказать влияние на сторонних лиц для оказания поддержки правительству Белоруссии, а также устроить дискриминацию с угрозами в адрес спортсменов республики за их внутренние убеждения.

Срок отстранения действует до 2026 года.

"И отчет Белорусского фонда спортивной солидарности, и отчет организации подтверждают, что Басков имеет тесные личные связи с президентом Лукашенко, а также связи с двумя сыновьями президента", – говорится в официальном сообщении.



В федерации хоккея республики уже отреагировали на решение, заявив, что подобная позиция со стороны IIHF недопустима, а коллеги приняли решение, находясь под внешнеполитическим давлением. ФХБ считает, что федерация отстранила белорусского руководителя от его деятельности за личную гражданскую позицию.

В организации также заявили, что в ближайшее время решат вопрос об обжаловании решения IIHF. Федерация хоккея Белоруссии указала, что Басков был избран легитимно.

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