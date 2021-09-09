Украинка Магучих снова обнялась с Ласицкене на соревованиях

Украинка Магучих снова обнялась с Ласицкене на соревованиях
Ярослава Магучих. Фото: Dppi/Ann-Dee Lamour/www.globallookpress.com
продолжениеСтало известно отношение простых украинцев к Лукашенко
Легкоатлетки попозировали для совместного фото на финале в Цюрихе

Украинская спортсменка Ярослава Магучих, ранее подвергшаяся дома травле со стороны общественности за совместное фото с россиянкой на Олимпиаде в Токио, снова сфотографировалась с Марией Ласицкене. Снимок выложила в социальные сети австралийская бегунья в высоту Элинор Паттерсон.

Сам кадр сделан во время соревнований Бриллиантовой лиги – ежегодной серии коммерческих соревнований по легкой атлетике, которые прошли в Цюрихе. Легкоатлетки приняли участие в финале – в том числе и Магучих с Ласицкене, передает телеканал "360".

Сама Паттерсон заняла шестое место, заявив, что наблюдать за коллегами "было феноменально". Победу в финале Лиги одержала Ласицкене с результатом в 2,05 метра. Ярослава Магучих взяла серебро.

Мария Ласицкене заявила, комментируя свое выступление, что сезон оказался невероятным, несмотря не сложности с трассой. Спортсменка даже попросила зрителей сохранять спокойствие, чтобы сконцентрироваться на своем выступлении, о чем говорится на сайте Бриллиантовой лиги.

Напомним, после совместного фото с россиянкой Ласицкене во время Олимпиады-2020 в Токио на Ярославу Магучих обрушился шквал критики и обвинений в предательстве – девушку, имеющую звание младшего сержанта ВСУ, вызвали даже в Министерство обороны на ковер. Из-за скандала тренер Ярославы выразила желание уволиться, сообщив, что не ожидала подобной реакции от соотечественников, а ее подопечная заработала себе серьезный стресс. После воспитательной беседы с начальством украинская спортсменка извинилась за фото с россиянкой.

Источник: Instagram
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Лель
Пожаловаться Ответить
Шестерка бандеровская
1
новости партнеров

Путин и Байден готовят новый саммит - СМИ

Переговоры планируется провести уже в октябре 2021 года

Глава "Байконура" заявил о неуважении России к Казахстану

Топ-менеджер отказался возвращать "Буран" в РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей