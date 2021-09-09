Легкоатлетки попозировали для совместного фото на финале в Цюрихе

Украинская спортсменка Ярослава Магучих, ранее подвергшаяся дома травле со стороны общественности за совместное фото с россиянкой на Олимпиаде в Токио, снова сфотографировалась с Марией Ласицкене. Снимок выложила в социальные сети австралийская бегунья в высоту Элинор Паттерсон.

Сам кадр сделан во время соревнований Бриллиантовой лиги – ежегодной серии коммерческих соревнований по легкой атлетике, которые прошли в Цюрихе. Легкоатлетки приняли участие в финале – в том числе и Магучих с Ласицкене, передает телеканал "360".

Сама Паттерсон заняла шестое место, заявив, что наблюдать за коллегами "было феноменально". Победу в финале Лиги одержала Ласицкене с результатом в 2,05 метра. Ярослава Магучих взяла серебро.

Мария Ласицкене заявила, комментируя свое выступление, что сезон оказался невероятным, несмотря не сложности с трассой. Спортсменка даже попросила зрителей сохранять спокойствие, чтобы сконцентрироваться на своем выступлении, о чем говорится на сайте Бриллиантовой лиги.

Напомним, после совместного фото с россиянкой Ласицкене во время Олимпиады-2020 в Токио на Ярославу Магучих обрушился шквал критики и обвинений в предательстве – девушку, имеющую звание младшего сержанта ВСУ, вызвали даже в Министерство обороны на ковер. Из-за скандала тренер Ярославы выразила желание уволиться, сообщив, что не ожидала подобной реакции от соотечественников, а ее подопечная заработала себе серьезный стресс. После воспитательной беседы с начальством украинская спортсменка извинилась за фото с россиянкой.