Избранник российской спортсменки призвал не разводить хаос на пустом месте

Супруг олимпийской чемпионки Марии Ласицкене Владас Ласицкас высказался о фото, на котором его супруга запечатлена в компании прыгуньи в высоту из Незалежной Ярославы Магучих. Снимок был сделан во время соревнований Бриллиантовой лиги.

Фотографию опубликовала австралийская спортсменка Элинор Паттерсон. Журналисты обратили внимание на то, что после недавнего скандала украинка вновь решила сфотографироваться вместе с россиянкой.

Напомним, за фото с Ласицкене на Олимпийских Играх в Токио Магучих затравили на Украине. В адрес Ярославы посыпались осуждения и упреки – мол, она посмела сделать совместный снимок с представительницей вражеского для Незалежной государства. Девушку даже вызывали в Министерство обороны для проведения беседы.

В своем аккаунте в "Твиттер" муж Марии отметил – кадр появился по просьбе польской легкоатлетки Камилы Лицвинко. Спортсменка приняла решение завершить карьеру, поэтому попросила соперниц попозировать рядом с ней.

Ласицкас призвал общественность не разжигать новый скандал. Также Владас прокомментировал утверждение, будто Мария положила руку на плечо Ярославы. Мужчина заявил – СМИ неправильно все поняли и опять сделали из мухи слона.

По словам избранника российской прыгуньи в высоту, на самом деле Магучих приобняла австралийка Никола Макдермотт. Именно ее рука попала в кадр.

Примечательно, что на соревнованиях Бриллиантовой лиги победу одержала Ласицкене. Магучих завоевала серебро. Бронза досталась представительнице Австралии.