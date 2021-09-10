Хавбек проехался по подопечным Карпина, заявив, что те ничем не запомнились

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб прокомментировал провальное выступление российской команды на Чемпионате Европы-2020. По словам спортсмена, результат можно описать как "мрак".

Бывший член белорусской сборной заявил, что россияне ничем не запомнились на прошедшем чемпионате, а об уровне их игры лучше и не говорить.



"Никакого футбола и близко не было", – высказался полузащитник.

Артем Дзюба же, полагает Глеб, хорош на российских футбольных стадионах и показывает результат лишь в РПЛ. Европейская арена – совершенно другой уровень.

"Даже средние европейские команды его легко выключают", – пояснил Глеб.

Спортсмен оценил игру Александра Головина – российский полузащитник хорошо ориентируется в поле и даже может в один момент дорасти до "Барселоны" – каталонцы теперь не столь неприступны, как раньше, и туда уже можно попасть. Прошлый звездный состав был вне конкуренции и всегда стоял особняком, однако, указал спортсмен, времена меняются.

Напомним, российская сборная провалилась на выступлении в Евро, уступив Дании со счетом 1:4 в решающем матче по выходу в плей-офф. Во время игры с соперниками из группы россияне разочаровали болельщиков, провалившись в атаках. За встречи с бельгийцами и датчанами команда отправила всего лишь два мяча в ворота соперников (один из них – с пенальти), заняв последнее, четвертое место.

Место Станислава Черчесова, отправившегося в отставку после Евро-2020, занял тренер "Ростова" Валерий Карпин – контракт действует до конца 2021 года.