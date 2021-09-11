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Сегодня глава РФ Владимир Путин вручал госнаграды
олимпийцам, завоевавшим золотые медали. Видео появилось в соцсетях.
Президент на встрече со спортсменами в Кремле назвал олимпийцев гордостью страны и главными ее героями. На торжественной церемонии не все смогли совладать с эмоциями. Так, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина неожиданно призналась главе государства, что уже успела поплакать. Трогательный момент попал на видео.
"У меня всегда был вопрос: плачете ли вы в такие моменты? Я вижу, что многих это трогает, но они держатся, и вы в том числе. Я поплакала",
– откровенно сказала она.
Признание спортсменки вызвало у Путина улыбку.
Шурочкина – младшая сестра певицы Нюши. Завоевавшая на Олимпиаде – 2020 золотую медаль спортсменка ранее признавалась, что ее до сих пор не узнают на улицах, в отличие от звездной родственницы. Многие даже не знают, что она – олимпийская чемпионка, писал "Стархит".
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