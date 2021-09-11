Путин на награждении олимпийцев назвал их гордостью страны

Сегодня президент встретился с теми, кто завоевал золотые медали на играх в Токио

Глава РФ Владимир Путин сегодня вручил госнаграды олимпийцам. В своем обращении он назвал спортсменов, завоевавших золото на играх в Токио, гордостью России. На приеме в Кремле Путин отметил, что олимпийцы не только молоды и успешны, но и умны, и развиты во всех отношениях.



Президент добавил, что был рад слышать, как они отзывались о Родине и как связали свои достижения с Александром Невским, одним из выдающихся деятелей России. Это еще раз доказывает, что спортсмены "цельные, серьезные" люди.

"Я искренне желаю вам подтверждения вашего высокого статуса, ваших успехов, уверен, что так оно и будет".

Путин особо подчеркнул, что медаль, завоеванная на Олимпиаде, это "золотое достоинство", добиться которого получается лишь у единиц. И этого не отнять, как бы в дальнейшем ни сложилась жизнь спортсменов.