Путин на награждении олимпийцев назвал их гордостью страны

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Глава РФ Владимир Путин сегодня вручил госнаграды
олимпийцам. В своем обращении он назвал спортсменов, завоевавших золото на
играх в Токио, гордостью России. На приеме в Кремле Путин отметил, что
олимпийцы не только молоды и успешны, но и умны, и развиты во всех отношениях.
Президент добавил, что был рад слышать, как они отзывались о Родине и как связали свои достижения с Александром Невским, одним из выдающихся деятелей России. Это еще раз доказывает, что спортсмены "цельные, серьезные" люди.
"Я искренне желаю вам подтверждения вашего высокого статуса, ваших успехов, уверен, что так оно и будет".
Путин особо подчеркнул, что медаль, завоеванная на Олимпиаде, это "золотое достоинство", добиться которого получается лишь у единиц. И этого не отнять, как бы в дальнейшем ни сложилась жизнь спортсменов.
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